В ЕС ставят под сомнение лидерство Урсулы фон дер Ляйен

Политик все чаще опирается только на ближайшее окружение, отстраняя от решений даже высокопоставленных сотрудников. Из-за такой модели управления буксуют важные инициативы, а прогресс в развитии Евросоюза остается на бумаге. Ряд европейских чиновников уже призвал ограничить полномочия Еврокомиссии, чтобы вернуть открытость и коллегиальность в процесс управления.