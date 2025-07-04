Белоруски собрали полный комплект наград на молодёжном чемпионате Европы по борьбе

Золото, серебро и бронза. Белоруски собрали полный комплект наград на молодежном чемпионате Европы по борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сильнейшей на континенте в весовой категории до 50 килограммов стала Ксения Костенич. В финале наша спортсменка не оставила шансов представительнице Германии Вренш. Схватка, несмотря на итоговый счет 8:2, получилась весьма боевой. Первое результативное действие провела землячка. Но соперница совсем скоро восстановила равенство. Затем зачетные баллы набирала исключительно Костенич. Как итог – золото в кармане. В финале боролась также Валерия Микитич, но уступила и стала второй. Бронзой обзавелась Марта Гетманова.