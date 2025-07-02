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Июль объявлен месяцем активного туризма в Беларуси

02 июля 2025 06:28
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Месяц активного туризма начался в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно этому виду отдыха посвящен июль. Основная цель – популяризации нашего уникального природного и культурного наследия.

Июль объявлен месяцем активного туризма в Беларуси-2

Разнообразный ландшафт с густыми лесами, чистейшие озера, извилистые реки и заболоченные территории – все это создает благоприятные условия для организации различных видов активного отдыха. В число основных направлений входят велосипедный и пешеходный туризм. Развитая сеть маршрутов позволяет организовать путешествия различной сложности – от простых прогулок для всей семьи до сложных переходов для опытных туристов.

Ну а наши реки и озера – это прекрасная возможность провести байдарочные сплавы, прогулки на каноэ, рыбалку, катание на водных лыжах и виндсерфинг. Для любителей острых ощущений предлагаются занятия скалолазанием, джиппингом, участие в квест-турах и велотриале. Большинство маршрутов проходят через охраняемые природные территории, где обеспечивается соблюдение правил поведения и бережное отношение к природе.

# Туризм

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