VIP-остров и затонувшая церковь – какими легендами овеяно озеро Скачальское и почему оно притягивает туристов

Лето в самом разгаре, а значит настало время для приключений. В программе «Путевка BY» на СТВ расскажем о чудесах Стародорожчины!

Сапфир Стародорожчины и фонтан эмоций! Завершаем тур на озере Скачальском. Уникальный водоем – дар ледника. Образовался тысячи лет назад и по сей день радует белорусов. «Кристалл» в обрамлении леса выглядит восхитительно, хранит немало тайн и овеян многочисленными легендами.

Надежда Акулович, учащаяся Залужской СШ: Первая – что на месте Скачальского была церковь, которая ушла под землю. Вторая легенда говорит о том, что на месте было болото, из-за большой засухи выгорело, и эта пустота опустилась и наполнилась водой.

Николай Ямочка, старший матрос-спасатель Минской областной организации ОСВОД: Одна из легенд, что по центру озера был остров и сюда местные помещики уезжали уединяться с дамами. – Ого! Это такой VIP-остров. – Но одна из жен была ревнивая, и в конце концов она тоже попала на остров и спалила этот дом. 1 метр 80 сантиметров – глубина в центре озера подтверждает то, что здесь был когда-то остров.

Николай Ямочка:

Но еще есть одна легенда, что во время войны здесь был на берегу немецкий госпиталь и немцы лечили своих солдат – медикаментами и водой. После войны здесь образовалась баня, местные жители ходили сюда париться, но в одной из парилок баня загорелась.

Вода по составу – лечебная. Приезжали санслужбы из Минска, брали анализы воды – и вполне способны создать здесь санаторий. Люди, которые приезжают, берут сапропель со дна озера и принимают грязевые ванны. Кожа становится гладкая даже после воды!