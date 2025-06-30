Индийская съёмочная группа готовит тревел-шоу о Беларуси

Индийская съемочная группа готовит тревел-шоу о нашей стране. Проект познакомит мировую аудиторию с культурным наследием и промышленным потенциалом Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Индийская съемочная группа готовит тревел-шоу о нашей стране. Проект познакомит мировую аудиторию с культурным наследием и промышленным потенциалом Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На протяжении недели кинематографы из Индии посещали достопримечательности и знаковые места Беларуси. Они уже побывали и сняли замковый комплекс «Мир», историко-культурный музей-заповедник «Несвиж», «Линию Сталина» и Белорусский автомобильный завод.
Также группа познакомилась и с белорусским кинопроизводством. На киностудии «Беларусьфильм» стороны обсудили дальнейшее сотрудничество и возможность реализации в будущем совместных проектов. Гостей из Индии впечатлила наша природа и культурное богатство, поэтому они планируют приехать к нам для съемок новых кинолент.
Ручира Джадхав, актриса, ведущая (Индия):
Мы в Беларуси, чтобы снять новый сезон для нашего шоу «Болилендс». Мы показываем красивые локации нашей аудитории, а также нашим индийским кинематографистам, чтобы они могли приезжать сюда и снимать в тех местах, которые мы им покажем. Итак, мы рассказали о красоте Беларуси, еде, культуре и туристических местах.
Ознакомительный тур – важный шаг для продвижения туристического потенциала Беларуси в Индии. Ожидается, что подобная кампания сможет повысить узнаваемость нашей страны и привлечет гостей из одного из самых населенных государств мира.