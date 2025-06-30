Этот камень-гигант никто не смог сдвинуть с места и перевезти! Как валун занесло на территорию Беларуси?

Шедевр геологии! Гигантский камень возле деревни Старые Фаличи будоражит сердце! Словно айсберг посреди леса – щедрый подарок Днепровского ледника. Примерно 220-150 тысяч лет тому назад валун был занесен на наши земли с территории Скандинавии. Но самое удивительное, что сокровище природы обнаружили лесники лишь в 2009-м! Ценный клад был спрятан под грунтом.

Ирина Коврей, учитель истории Пастовичской СШ:

Представьте себе, сколько природных катаклизмов, сколько поколений людей сменилось, а камень, как стоял тут, так и стоит. Высота камня – более 3,5 метров, ширина – 6 метров.

– Он, наверное, еще и под землю уходит?

– Да. При попытке вынести камень, было несколько проектов, его однажды хотели вывезти в Минск, на территорию БГУ, пытались еще в частную коллекцию использовать как музейный экспонат, но не смогли откопать. Вокруг камня котловину сделали на 1,5 метра, а камню и края нет. Сейчас это наша достопримечательности, геологический памятник местного значения!