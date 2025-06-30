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Этот камень-гигант никто не смог сдвинуть с места и перевезти! Как валун занесло на территорию Беларуси?

30 июня 2025 12:57
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Лето в самом разгаре, а значит. настало время для приключений. В программе «Путевка BY» на СТВ расскажем о чудесах Стародорожчины!

Этот камень-гигант никто не смог сдвинуть с места и перевезти! Как валун занесло на территорию Беларуси?-2

Шедевр геологии! Гигантский камень возле деревни Старые Фаличи будоражит сердце! Словно айсберг посреди леса – щедрый подарок Днепровского ледника. Примерно 220-150 тысяч лет тому назад валун был занесен на наши земли с территории Скандинавии. Но самое удивительное, что сокровище природы обнаружили лесники лишь в 2009-м! Ценный клад был спрятан под грунтом.

Этот камень-гигант никто не смог сдвинуть с места и перевезти! Как валун занесло на территорию Беларуси?-4

Ирина Коврей, учитель истории Пастовичской СШ:
Представьте себе, сколько природных катаклизмов, сколько поколений людей сменилось, а камень, как стоял тут, так и стоит. Высота камня – более 3,5 метров, ширина – 6 метров.
– Он, наверное, еще и под землю уходит? 
– Да. При попытке вынести камень, было несколько проектов, его однажды хотели вывезти в Минск, на территорию БГУ, пытались еще в частную коллекцию использовать как музейный экспонат, но не смогли откопать. Вокруг камня котловину сделали на 1,5 метра, а камню и края нет. Сейчас это наша достопримечательности, геологический памятник местного значения! 

Подробности смотрите в видео.

# Туризм # Необычное

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