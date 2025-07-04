Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила, что Украина не должна получать вооружение из США из-за притеснений канонической Украинской православной церкви. Об этом пишет РИА Новости.

Она обвинила лидера Украины Владимира Зеленского в запрете церкви, отмене выборов и неуважении к американскому руководству, а также в коррупции и продаже оружия на черном рынке.

По словам Луны, путь к миру лежит через переговоры, а не военную поддержку. На фоне этих заявлений СБУ сообщила о лишении гражданства митрополита Онуфрия.

В стране продолжается масштабная кампания против УПЦ, включая запреты, обыски и уголовные преследования. С 2024 года действует закон, позволяющий официально запрещать деятельность церкви.