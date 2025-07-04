В Беларуси пересмотрели требования к работе кассового оборудования

Требования к работе кассового оборудования в Беларуси пересмотрены. Постановление, которое позволит минимизировать возникшие с 1 июля сложности в торговых объектах, подписали правительство и Национальный банк, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь о необходимости при продаже товара одновременно сканировать штрих- и QR-код. Продукция, в зависимости от вида может быть промаркирована национальным или кодом, применяемым в соответствии с международными обязательствами в евразийском экономическом союзе. В соответствии с подписанным документом, продавцам и покупателям больше не придется сканировать национальный QR, которым маркируется большинство товаров, в том числе повседневного спроса.

Ольга Тараканова, заместитель начальника управления электронных систем контроля главного управления контроля реализации товаров и услуг Министерства по налогам и сборам Беларуси:

В настоящее время большинство кассового оборудования позволяет из средств идентификации извлекать штрих-код, или так называемый GTIN. В этой связи, если покупатель на кассе самообслуживания покупает товар, который подлежит маркировке средств идентификации, то ему достаточно считать только код маркировки. Также, если покупатель пробивает свой товар не на кассе самообслуживания, а за обыкновенной кассой, то в данном случае продавец на товаре, который подлежит маркировке средством идентификации, он тоже может считать только код маркировки, который содержится в средстве идентификации.

Что касается товаров, промаркированных в соответствии с международным соглашением, в большинстве случаев сохранится обязанность по сканированию только международного QR-кода. Он наносится на молочную продукцию, обувь, шины и отдельные товары легкой промышленности, например, верхнюю одежду, столовое, постельное и кухонное белье.