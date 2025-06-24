ЖД-станцию Дараганово построил один из самых богатых людей того времени! Посмотрите, как сохранилось здание

Лето – это маленькая жизнь, и лучше всего провести ее в путешествиях! Подарим билет в Осиповичский район в программе «Путевка BY» на СТВ. Удивимся школьному музею в пять тысяч экспонатов и совершим путешествие во времени. Отыщем благодатное место и наполнимся силой живого источника.

Высокий старт! Развитие края началось благодаря предприимчивой семье Дараган. В их честь символично назван агрогородок. В конце XIX века Матвей Яковлевич Дараган жил в Бобруйске и входил в число самых известных и богатых людей. Но, потеряв жену, отчаялся, продал землю и фруктовый сад, который предназначался для мармеладной фабрики. К слову, на ней делают сладости по сей день.

Женился второй раз на Елизавете Федоровне и переехал. Он убедил супругу и ее братьев – Осипа и Ивана – купить здесь землю и не прогадал!

В XIX веке инициативные владельцы построили лесопилку, винокурню, мельницу и свершили настоящую революцию – проложили 40-километровую ветку железной дороги от Осиповичей до Старых Дорог. Причем жизнь на рельсы они поставили всего за восемь месяцев! Вокруг станции и вырос поселок. Где находится самый молодой монастырь Беларуси и что происходит с теми, кто хоть раз там побывает?

Гэты звон да 1976 года вісеў на станцыі Дараганава. Ён апавяшчаў аб прыходзе цягнікоў.

Валентина Авдейчик, местный краевед, член совета Дарагановского школьного комплексно-краеведческого музея:

28 снежня 1896 года быў адкрыты чыгуначны рух на ўчастку Асіповічы – Старыя Дарогі. Чыгуначная станцыя з'яўляецца помнікам архітэктуры XIX стагоддзя. Яшчэ захаваліся будынкі – гэта пакгауз, лядоўня, будынак, у якім жылі першыя будаўнікі станцыі. Ну, і, вядома, захавалася старожка.