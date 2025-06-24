ЖД-станцию Дараганово построил один из самых богатых людей того времени! Посмотрите, как сохранилось здание
Лето – это маленькая жизнь, и лучше всего провести ее в путешествиях! Подарим билет в Осиповичский район в программе «Путевка BY» на СТВ. Удивимся школьному музею в пять тысяч экспонатов и совершим путешествие во времени. Отыщем благодатное место и наполнимся силой живого источника.
Высокий старт! Развитие края началось благодаря предприимчивой семье Дараган. В их честь символично назван агрогородок. В конце XIX века Матвей Яковлевич Дараган жил в Бобруйске и входил в число самых известных и богатых людей. Но, потеряв жену, отчаялся, продал землю и фруктовый сад, который предназначался для мармеладной фабрики. К слову, на ней делают сладости по сей день.
Женился второй раз на Елизавете Федоровне и переехал. Он убедил супругу и ее братьев – Осипа и Ивана – купить здесь землю и не прогадал!
В XIX веке инициативные владельцы построили лесопилку, винокурню, мельницу и свершили настоящую революцию – проложили 40-километровую ветку железной дороги от Осиповичей до Старых Дорог. Причем жизнь на рельсы они поставили всего за восемь месяцев! Вокруг станции и вырос поселок.
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Гэты звон да 1976 года вісеў на станцыі Дараганава. Ён апавяшчаў аб прыходзе цягнікоў.
Валентина Авдейчик, местный краевед, член совета Дарагановского школьного комплексно-краеведческого музея:
28 снежня 1896 года быў адкрыты чыгуначны рух на ўчастку Асіповічы – Старыя Дарогі. Чыгуначная станцыя з'яўляецца помнікам архітэктуры XIX стагоддзя. Яшчэ захаваліся будынкі – гэта пакгауз, лядоўня, будынак, у якім жылі першыя будаўнікі станцыі. Ну, і, вядома, захавалася старожка.
Валентина Авдейчик:
У 2019 годзе быў адкрыты памятны знак. Гэты знак зварыў наш мясцовы жыхар Аляксей Дунайка. Чыгуначная станцыя сустракала людзей на працягу больш за 100 гадоў. Адны прыязджалі сюды адпачываць, іншыя заставаліся назаўжды, лёс шматлікіх людзей злучаны з гэтай чыгуначнай станцыяй.
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