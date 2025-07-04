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Белорусы завоевали 4 медали во второй день Всероссийских соревнований по велоспорту на треке

04 июля 2025 12:15
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4 медали завоевали наши представители во второй день Всероссийских соревнований по велоспорту на треке, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Особенно удачно выступили юниорки до 22 лет. В индивидуальной гонке преследования Полина Конрад показала второй результат, уступив только Валерии Валгонен. Тройку сильнейших замкнула наша же Ирина Чуянкова. У юниоров до 18 лет бронзовыми призерами стали Илья Слесаренко и Яна Данилюк. После двух соревновательных дней у нас 6 наград. 

Сегодня, 4 июля, станут известны лучшие в индивидуальном спринте и гонке по очкам.

# Спорт Беларуси

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