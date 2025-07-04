Белорусы завоевали 4 медали во второй день Всероссийских соревнований по велоспорту на треке

4 медали завоевали наши представители во второй день Всероссийских соревнований по велоспорту на треке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Особенно удачно выступили юниорки до 22 лет. В индивидуальной гонке преследования Полина Конрад показала второй результат, уступив только Валерии Валгонен. Тройку сильнейших замкнула наша же Ирина Чуянкова. У юниоров до 18 лет бронзовыми призерами стали Илья Слесаренко и Яна Данилюк. После двух соревновательных дней у нас 6 наград.

Сегодня, 4 июля, станут известны лучшие в индивидуальном спринте и гонке по очкам.