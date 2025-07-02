Восстановили утерянный рецепт – туристка поделилась впечатлениями от сморгонских абваранок
Европейский уровень отдыха на отечественных ландшафтах. Интерес к внутреннему туризму за последние два года увеличился в полтора раза. А количество туристов, которые путешествуют по Беларуси, за последние пять лет выросло на 60 %.
О том, что предлагают туроператоры, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Михаил Свито, ведущий:
Какой город, какое место вас больше всего впечатлило?
Ольга Бурлакова, ведущая:
Какая еда?
Людмила Ященко, туристка:
Крево – сейчас это точка, прямо куда все стремятся. Потому что там открылось кафе, в котором восстановили утерянный древний рецепт сморгонских абваранок.
Ольга Бурлакова:
А что это?
Людмила Ященко:
Все мы знаем с детства баранки. Видели их, ели. Так вот, Сморгонь – это родина баранок. Все благодаря тому, что в Сморгони была когда-то такая медвежья академия, где готовили для развлечения людей на ярмарке много веков этих самых медведей. Их надо было как-то кормить, потому что это был экспортный товар. Соответственно, потихонечку их и подкармливали в пути. Просто вода и тесто. Тесто обваривалось, то есть кидалось в кипяток. Отсюда название: абваранки. Сначала это были просто палочки. Потом их стали заворачивать в кругляшек, чтобы удобно было вешать на пояс.
Ольга Бурлакова:
То есть это отварные баранки нам привычные?
Людмила Ященко:
Да, которыми нужно было кормить зверя. А потом стали усовершенствовать рецепт. Добавили вкусняшек, и люди стали это есть. Это был очень популярный продукт в конце XIX – начале XX века. Но со временем рецепт был утрачен. Сейчас его восстановили. Как раз в Крево можно приехать на мастер-класс и попробовать уже готовые абваранки.
Подробности в видео.
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