Восстановили утерянный рецепт – туристка поделилась впечатлениями от сморгонских абваранок

Европейский уровень отдыха на отечественных ландшафтах. Интерес к внутреннему туризму за последние два года увеличился в полтора раза. А количество туристов, которые путешествуют по Беларуси, за последние пять лет выросло на 60 %. О том, что предлагают туроператоры, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i». Михаил Свито, ведущий:

Какой город, какое место вас больше всего впечатлило? Ольга Бурлакова, ведущая:

Какая еда?

Людмила Ященко, туристка:

Крево – сейчас это точка, прямо куда все стремятся. Потому что там открылось кафе, в котором восстановили утерянный древний рецепт сморгонских абваранок. Ольга Бурлакова:

А что это? Людмила Ященко:

Все мы знаем с детства баранки. Видели их, ели. Так вот, Сморгонь – это родина баранок. Все благодаря тому, что в Сморгони была когда-то такая медвежья академия, где готовили для развлечения людей на ярмарке много веков этих самых медведей. Их надо было как-то кормить, потому что это был экспортный товар. Соответственно, потихонечку их и подкармливали в пути. Просто вода и тесто. Тесто обваривалось, то есть кидалось в кипяток. Отсюда название: абваранки. Сначала это были просто палочки. Потом их стали заворачивать в кругляшек, чтобы удобно было вешать на пояс.