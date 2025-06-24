В Беларуси было море?! В музее Дараганово показали артефакты, которые могут это доказать

Лето – это маленькая жизнь, и лучше всего провести ее в путешествиях! Подарим билет в Осиповичский район в программе «Путевка BY» на СТВ. Удивимся школьному музею в пять тысяч экспонатов и совершим путешествие во времени. Отыщем благодатное место и наполнимся силой живого источника.

Чудо Осиповичского края! В этом сказочном домике уместилось 5 000 экспонатов и можно побывать в разных эпохах! От Ледникового периода до наших дней. Школьный историко-краеведческий музей в Дараганово – 10 из 10! Он даст фору многим городским!

Звярніце ўвагу на выставу «Народжаныя ў СССР», якая з'явілася ў нас зусім нядаўна. Кожны экспанат – гэта настальгія аб мінулым!

Уникальная сокровищница была создана в 1983-м благодаря усилиям местной учительницы Зинаиды Григорьевны Верещако. Два этажа, четыре зала – богатые коллекции впечатляют! Экскурсии здесь частенько проводят ученики и с энтузиазмом открывают гостям страницы родной истории. ЖД-станцию Дараганово построил один из самых богатых людей того времени! Посмотрите, как сохранилось здание.

Жанна Пинчук, директор Дарагановской СШ:

Мы заўсёды рады, калі да нас прыязджаюць госці. Сустракаем, і шмат інфармацыі яны атрымліваюць з нашага музея.

Археология и экспонаты с незапамятных времен – гордость музея. Только взгляните на кусочек бивня мамонта и представьте масштабы животного! Сенсацию обнаружил выпускник школы в Микашевичах и передал в дар. Здесь есть чему удивиться и на что посмотреть!

Валентина Авдейчик, местный краевед, член совета Дарагановского школьного комплексно-краеведческого музея:

Я трымаю ў руках ракавіну марскога вожыка, ёй больш за мільён гадоў. Знайшоў яе наш мясцовы археолаг, падарыў нашаму музею.

А ў вас у руках знаходзяцца белемніты. Іх называюць чортавы, ці ведзьміны пальцы – гэта скамянелыя малюскі, ім звыш мільёна гадоў.

А ў мяне ў руках аманіты. Магчыма, у нашых мясцінах раней было мора, плёскаліся марскія хвалі, а зараз мы ходзім па зямлі.