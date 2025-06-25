Удивительные факты, экскурсия на пасеку и сладкая дегустация! В агроусадьбе под Воложином расскажут всё о пчёлах

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Десерт для туристов! В деревне Борок Воложинского района мы отыскали вкусную агроусадьбу! Ее хозяин – потомственный пчеловод и душа компании – Василий Фролов. О жизни полосатых тружеников рассказывает с толком и невероятным чувством юмора. На его экскурсиях залипают все – от мала до велика.

Рабочая пчела летом живет всего месяц, зимой, когда не работает, – живет 5-7 месяцев. Разницу услышали? Берегите себя.

Здесь вам расскажут про бортников на Полесье и познакомят с устройством ульев. А вы знали, что у пчел четкая иерархия, есть свои воспитатели, приемщики и даже полиция нравов?! Профориентация – отдельная тема. Ген программистов у них заложен издревле.

Самые смелые могут заглянуть с хозяином в святая святых – на пасеку! Сейчас у пчелиного папы живут 10 семеек, которые трудятся 24 на 7. Каждый теплый сезон для них сродни настоящей Олимпиаде! Чтобы безопасно зайти в гости, используем дымарь, который немного загипнотизирует наших пчелок.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Все помнят легендарный фильм любимый «Белые росы». Правда ли, что можно вылечить радикулит при помощи пчел? Василий Фролов, хозяин агроусадьбы:

Правда! Пчелиный яд – очень лечебное средство, очень хорошее, но нужно знать куда и сколько пчел ставить. Без врача этим не занимайтесь!

Путешествие лучше всего завершать на сладкой ноте. Дегустация с фирменными блинчиками здесь проходит на ура. Мед с клюквой, какао, имбирем и лимоном – каждый найдет свой вкус и пользу. Подсластите душу, укрепите иммунитет и похорошеете на глазах!