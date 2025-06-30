Какие известные белорусы учились в залужской школе? Узнали о знаменитых выпускниках

Лето в самом разгаре, а значит настало время для приключений. В программе «Путевка BY» на СТВ расскажем о чудесах Стародорожчины!

Окно в прошлое! В музее истории деревни Залужье, который размещен на базе СШ, можно прочувствовать жизнь наших предков! Идейным вдохновителем стал учитель географии Санько Михаил Андреевич. Благодаря его стараниям и помощи местных жителей удалось собрать ценные экспонаты, которые сегодня представлены в четырех разделах.

Отдельный раздел посвящен истории альма-матер, а это почти 160 лет! Еще в 1866-м было открыто Залужское народное училище, которое со временем трансформировалось в школу. От советской эпохи до наших дней. Старшее поколение здесь поностальгирует, новое – удивится раритетам и отсутствию телефонов. Когда писали чернилами, использовали промокашки и счеты, а после уроков катались на портфелях вместо санок.

Особая тема в школьном альбоме – Великая Отечественная война. Тогда тетрадей не было. Вместо листов использовали бересту, старые газеты, обои, листовки. Грызли гранит науки во все времена.