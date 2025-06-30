Какие известные белорусы учились в залужской школе? Узнали о знаменитых выпускниках

Лето в самом разгаре, а значит настало время для приключений. В программе «Путевка BY» на СТВ расскажем о чудесах Стародорожчины!
Лето в самом разгаре, а значит настало время для приключений. В программе «Путевка BY» на СТВ расскажем о чудесах Стародорожчины!
Окно в прошлое! В музее истории деревни Залужье, который размещен на базе СШ, можно прочувствовать жизнь наших предков! Идейным вдохновителем стал учитель географии Санько Михаил Андреевич. Благодаря его стараниям и помощи местных жителей удалось собрать ценные экспонаты, которые сегодня представлены в четырех разделах.
Отдельный раздел посвящен истории альма-матер, а это почти 160 лет! Еще в 1866-м было открыто Залужское народное училище, которое со временем трансформировалось в школу. От советской эпохи до наших дней. Старшее поколение здесь поностальгирует, новое – удивится раритетам и отсутствию телефонов. Когда писали чернилами, использовали промокашки и счеты, а после уроков катались на портфелях вместо санок.
Особая тема в школьном альбоме – Великая Отечественная война. Тогда тетрадей не было. Вместо листов использовали бересту, старые газеты, обои, листовки. Грызли гранит науки во все времена.
Валентина Козлова, руководитель музея истории деревни Залужье:
Наша школа выпустила много знаменитых выпускников, среди которых Дражин Владимир Нестерович – бывший вице-премьер-министр Республики Беларусь. Куклик Леонид Филиппович, первый медалист нашей школы. Кастусь Цвирко – знаменитый белорусский поэт, публицист. Мельник Владимир Андреевич – профессор, политолог, преподаватель Академии управления при Президенте Республики Беларусь.
Интересный экспонат – фанерный чемодан, сделал его Куклик Леонид Филиппович, первый медалист нашей школы, и с этим чемоданом он поехал поступать в Минский политехнический институт, который успешно закончил. Он стал генеральным секретарем Орловского объединения «Промприбор», награжден золотой медалью выставки ВДНХ.
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