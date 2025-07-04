Отключены банкоматы. Масштабное отключение электричества произошло в Чехии

В Чехии произошло крупномасштабное отключение электроэнергии, затронувшее столицу и остальные города. Об этом пишет РИА Новости.

В Праге остановлен общественный транспорт, не работают банкоматы, а пожарные эвакуируют людей из лифтов. Поводом послужила авария на подстанции в районе Ходов, часть ее оборудования уже отремонтирована. Власти пообещали провести расследование.

Ранее отключение электричества произошло в Испании и Франции. В Испании оно коснулось ключевых городов и длилось полтора дня, вызвав транспортный хаос и экономические потери. Во Франции блэкаут был связан с пожаром и повреждением линии электропередач, в связи с чем без света остались десятки тысяч домов.