Могилёвский Прованс – рассказываем про агороусадьбу, где выращивают целое поле лаванды

Европейский уровень отдыха на отечественных ландшафтах. Интерес к внутреннему туризму за последние два года увеличился в полтора раза. А количество туристов, которые путешествуют по Беларуси, за последние пять лет выросло на 60 %. О том, что предлагают туроператоры, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i». Ольга Бурлакова, ведущая:

В Беларуси действительно настолько разнообразная природа, что Мария даже решила ее разнообразить еще больше. Привнесла французский Прованс на белорусские земли. Как у вас появилась идея вырастить лавандовое поле?

Мария Цыганкова, дочь хозяйки агроусадьбы:

Вообще, я признаюсь: идея принадлежит не мне, а моей маме. Но это такой проектик наш стал уже семейным. Все началось давным-давно, лет восемь назад. У нас достаточно большой дачный участок. Чисто из интереса мама решила вырастить лаванду. Несколько лет у нас вообще ничего не получалось. Потом у нас начали всходить первые кустики, мы их начали рассаживать. Ольга Бурлакова:

Вы сразу в больших масштабах хотели вырастить? Мария Цыганкова:

Нет, мы хотели просто парочку кустиков для себя рассадить. Просто посмотреть, что это за растение такое. Все настолько хорошо пошло, что сейчас у нас сидит более тысячи кустов лаванды. Это настоящее небольшое лавандовое поле, такой наш могилевский Прованс. Мы, когда поняли все масштабы, решили, что нельзя это держать при себе. Надо этим делиться. Поэтому сейчас на нашем лавандовом поле проходят фотосессии. Вот они уже как раз таки с выходных начались.