Осенко: это хорошая традиция – в День Независимости спеть гимн нашей страны

Праздничный гала-концерт посвящен всем белорусам, которые своим ежедневным трудом вносят неоценимый вклад в развитие республики. А трудолюбие – это символ нашей независимости, отражающий силу и стойкость белорусского народа. Первые строки государственного гимна передают дух нации: «Мы беларусы, мірныя людзі» – эти слова находят отклик в сердце каждого и объединяют нас. Поистине особый момент празднования Дня Независимости – исполнение гимна всей страной, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе и гимн поем, и вместе празднуем. И в общем, чувства передать невозможно. В общем, все переполняет. Даже слов не хватает.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Это хорошая традиция – в День Независимости спеть гимн нашей страны. Понимаете, это символ нашей Родины, это наша аутентичность, так же, как наш флаг и герб. И поэтому, когда мы всей нашей нацией белорусов поем гимн, это очень патриотично, это выражает любовь мою и всех нас к нашей Родине. Но мы, как сказал Президент, любимую не отдадим!

Алена Сырова политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

Слышишь, как поют тысячи человек вместе с тобой, а вообразить, что поет вся страна, мурашки по коже и чувство гордости со слезами на глазах в моменте. Так что эта акция – однозначно одна из самых лучших традиций суверенной Беларуси.

И самый яркий завершающий аккорд дня – масштабное пиротехническое шоу. Ценно, что вот уже 81-й по счету мирный июль наша страна встречает не под грохот орудий, а под залпы праздничного фейерверка. В честь подвигов наших дедов и прадедов небо над всеми регионами и столицей озарилось яркой россыпью огней.