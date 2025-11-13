Новости по тегу #тайфун

Около 40 жителей пострадали, еще двое числятся пропавшими без вести.
Порывы ветра будут достигать 64 метров в секунду. Отменено более 300 внутренних и международных рейсов.
Еще 127 числятся пропавшими без вести.
Большинство жертв стихии проживали на острове Себу, где двумя днями ранее выпало более месячной нормы осадков, что привело к наводнениям.
Экстренные службы не в состоянии помочь тем кто застрял в своих домах – дороги затоплены.
Ураганный ветер, скорость которого превышала 200 километров в час, уничтожал все на своем пути.
Тайфун «Буалой» во Вьетнаме унес жизни 51 человека, еще 14 числятся пропавшими без вести.
Тайфун, который обрушился на северные регионы, стал самым разрушительным в 2025 году.
Власти организовывают подвоз воды, но сделать это очень сложно, поскольку местами уничтожены мосты, а сотни километров территории находятся под многометровым слоем грязи.
Финансовый центр Гонконга и ряд районов южного Китая парализованы. Стихия также ударила по отдаленным островам на Филиппинах и горным районам Тайваня.
По меньшей мере 14 человек погибли, более 100 пропали без вести в результате супертайфуна «Рагаса».
Сильный ветер обрывал ветви деревьев. Большие волны разбивались о берег на острове, где расположен международный аэропорт города.
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