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Новости по тегу #тайфун

Число жертв мощного тайфуна на Филиппинах достигло 27
13 ноября 2025 08:04

Число жертв мощного тайфуна на Филиппинах достигло 27

На Филиппинах эвакуировали более 100 тыс. человек из-за тайфуна
09 ноября 2025 07:52

На Филиппинах эвакуировали более 100 тыс. человек из-за тайфуна

Число жертв тайфуна на Филиппинах превысило 100
06 ноября 2025 07:48

Число жертв тайфуна на Филиппинах превысило 100

Число погибших в результате тайфуна «Калмаэги» на Филиппинах превысило 90
05 ноября 2025 08:10

Число погибших в результате тайфуна «Калмаэги» на Филиппинах превысило 90

Около 40 человек погибли в результате мощного тайфуна на Филиппинах
05 ноября 2025 05:51

Около 40 человек погибли в результате мощного тайфуна на Филиппинах

На Филиппины обрушился мощный тайфун – есть жертвы
04 ноября 2025 07:34

На Филиппины обрушился мощный тайфун – есть жертвы

Лукашенко направил соболезнования руководству Вьетнама в связи с трагическими последствиями тайфуна
03 октября 2025 17:04

Лукашенко направил соболезнования руководству Вьетнама в связи с трагическими последствиями тайфуна

Жертвами непогоды во Вьетнаме стали 30 человек
01 октября 2025 06:56

Жертвами непогоды во Вьетнаме стали 30 человек

Тайфун на юге Китая оставил десятки тысяч человек без воды
26 сентября 2025 06:59

Тайфун на юге Китая оставил десятки тысяч человек без воды

Мощный тайфун на юге Китая – погибли 17 человек, столько же пропали без вести
25 сентября 2025 07:28

Мощный тайфун на юге Китая – погибли 17 человек, столько же пропали без вести

Более 10 человек стали жертвами тайфуна на юге Китая
24 сентября 2025 10:56

Более 10 человек стали жертвами тайфуна на юге Китая

Супертайфун «Рагаса» обрушился на Гонконг
24 сентября 2025 07:12

Супертайфун «Рагаса» обрушился на Гонконг