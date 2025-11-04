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На Филиппины обрушился мощный тайфун – есть жертвы

04 ноября 2025 07:34
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Мощный тайфун обрушился на Филиппины. Ураганный ветер, скорость которого превышала 200 километров в час, уничтожал все на своем пути. Известно о двух погибших, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Филиппины обрушился мощный тайфун – есть жертвы-2

По предварительным данным, разрушено и повреждено около 500 зданий. Без электричества осталось несколько провинций. Отменены авиарейсы и паромное сообщение. Закрыты порты, нарушено автомобильное и железнодорожное движение. 

Вслед за ветром центральную часть страны затопили наводнения. Более 150 тысяч жителей были вынуждены срочно покинуть свои дома. Многие спасаются от стихии на крышах. Экстренные службы не в состоянии прийти им на помощь из-за затопленных дорог. 

# тайфун # Природные катаклизмы # Новости Филиппин

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