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Около 40 человек погибли в результате мощного тайфуна на Филиппинах

05 ноября 2025 05:51
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Около 40 человек погибли в результате тайфуна на Филиппинах. Мощный циклон обрушился на центральную часть страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 40 человек погибли в результате мощного тайфуна на Филиппинах-2

По предварительным данным, из-за наводнений и урагана разрушено и повреждено около полутысячи зданий. Экстренные службы не в состоянии помочь тем кто застрял в своих домах – дороги затоплены. Без электричества остались несколько провинций. Отменены авиарейсы, нарушено паромное, автомобильное и железнодорожное сообщение.

# тайфун

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