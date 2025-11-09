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На Филиппинах эвакуировали более 100 тыс. человек из-за тайфуна

09 ноября 2025 07:52
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На Филиппинах более 100 тысяч человек эвакуировали из-за тайфуна «Фунг-Вонг». Стихия обрушится на восточные и северные регионы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Филиппинах эвакуировали более 100 тыс. человек из-за тайфуна-2

Порывы ветра будут достигать 64 метров в секунду. Отменено более 300 внутренних и международных рейсов. Отметим, ранее центральная часть государства тоже оказалась под ударом стихии. Жертвами тайфуна стали 224 человека, 109 пропали без вести. Несколько сотен тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. Президент Филиппин объявил о введении в республике режима национального бедствия.

# тайфун

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