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Лукашенко направил соболезнования руководству Вьетнама в связи с трагическими последствиями тайфуна

03 октября 2025 17:04
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Тайфун «Буалой» во Вьетнаме унес жизни 51 человека, еще 14 числятся пропавшими без вести. Мощный удар стихии обрушился на северную и центральную части страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лукашенко направил соболезнования руководству Вьетнама в связи с трагическими последствиями тайфуна-2

Оползни и наводнения, вызванные проливными дождями, привели к обрушению или частичному повреждению более 172 тысяч домов. Соболезнования семьям и близким погибших, всем гражданам этой страны, кого затронула ужасная сила стихии, направил в адрес руководства Вьетнама Президент Беларуси. 

Александр Лукашенко пожелал, чтобы кризисная ситуация была быстро преодолена, пропавшие люди были найдены живыми, пострадавшие поправились, а те, кто был вынужден покинуть свои дома, смогли вернуться к спокойной жизни. 

# Александр Лукашенко # Беларусь-Вьетнам # тайфун

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