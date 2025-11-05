Число погибших в результате тайфуна «Калмаэги» на Филиппинах превысило 90

Число погибших в результате тайфуна «Калмаэги» на Филиппинах возросло, несколько сотен тысяч были вынуждены покинуть свои дома, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство жертв стихии проживали на острове Себу, где двумя днями ранее выпало более месячной нормы осадков, что привело к наводнениям. В 53 населенных пунктах объявлен режим чрезвычайного положения. По предварительным данным, из-за наводнений разрушено и повреждено около полтысячи зданий. Спасатели и добровольцы уже приступили к разбору завалов. Не всегда экстренные службы в состоянии помочь тем кто застрял в своих домах – дороги затоплены. Люди вынуждены спасаться на крышах.

Мы очень переживали, потому что чем дольше шли дожди, тем выше поднималась вода. Сначала мы жили на первом этаже, но когда вода поднялась, мы перебрались на второй. Вся наша техника была уничтожена. Потом вода продолжала прибывать, и мы решили подняться на крышу.

«Калмаэги» – 20-й по счету шторм, от которого пострадали Филиппины в этом году. Восстановление инфраструктуры займет длительное время. Наиболее пострадавшая провинция Себу все еще не оправилась после мощного сентябрьского землетрясения. Тогда на острове погибли 79 человек.