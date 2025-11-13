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Число жертв мощного тайфуна на Филиппинах достигло 27

13 ноября 2025 08:04
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Число жертв мощного тайфуна на Филиппинах достигло 27. Около 40 жителей пострадали, еще двое числятся пропавшими без вести, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число жертв мощного тайфуна на Филиппинах достигло 27-2

Тайфун обрушился на северо-восточную часть Филиппин в конце прошлой недели. Скорость ветра достигала 230 километров в час. В числе последствий – наводнения, оползни, отключение электричества, отмена авиарейсов, закрытие школ и учреждений. Бедствие затронуло почти 2,5 миллиона человек в 15 регионах страны. По предварительным подсчетам властей, наибольший ущерб стихия нанесла сельскому хозяйству островного государства – он оценивается почти в 2,5 миллиона долларов. Сильнее всего пострадал урожай риса.

# тайфун # Природные катаклизмы # Новости Филиппин

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