Число жертв мощного тайфуна на Филиппинах достигло 27. Около 40 жителей пострадали, еще двое числятся пропавшими без вести, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тайфун обрушился на северо-восточную часть Филиппин в конце прошлой недели. Скорость ветра достигала 230 километров в час. В числе последствий – наводнения, оползни, отключение электричества, отмена авиарейсов, закрытие школ и учреждений. Бедствие затронуло почти 2,5 миллиона человек в 15 регионах страны. По предварительным подсчетам властей, наибольший ущерб стихия нанесла сельскому хозяйству островного государства – он оценивается почти в 2,5 миллиона долларов. Сильнее всего пострадал урожай риса.