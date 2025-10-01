Жертвами непогоды во Вьетнаме стали 30 человек, еще более 100 пострадали, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тайфун, который обрушился на северные регионы, стал самым разрушительным в этом году. Он стал причиной закрытия школ и учреждений, нарушил авиа- и железнодорожное сообщение и вызвал наводнения. Местами за сутки выпало до 300 миллиметров осадков. Потоками воды значительно повреждены или уничтожены более 135 тысяч домов, 26 тысяч гектаров сельскохозяйственных полей.