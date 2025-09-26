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Тайфун на юге Китая оставил десятки тысяч человек без воды

26 сентября 2025 06:59
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Супертайфун, который обрушился на южные части Китая, оставил десятки тысяч человек без воды, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тайфун на юге Китая оставил десятки тысяч человек без воды-2

Ураганный ветер и внезапные наводнения значительно повредили инфраструктуру пострадавших от стихии районов. Кроме домов оказались разрушены и трубопроводы. Власти организовывают подвоз воды, но сделать это очень сложно, поскольку местами уничтожены мосты, а сотни километров территории находятся под многометровым слоем грязи или вовсе размыты. Аварийные бригады устраняют последствия разрушительного тайфуна, специалистам помогают волонтеры.

Мощный тайфун на юге Китая – погибли 17 человек, столько же пропали без вести.

# Китай # тайфун # Природные катаклизмы

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