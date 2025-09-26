Тайфун на юге Китая оставил десятки тысяч человек без воды

Супертайфун, который обрушился на южные части Китая, оставил десятки тысяч человек без воды, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ураганный ветер и внезапные наводнения значительно повредили инфраструктуру пострадавших от стихии районов. Кроме домов оказались разрушены и трубопроводы. Власти организовывают подвоз воды, но сделать это очень сложно, поскольку местами уничтожены мосты, а сотни километров территории находятся под многометровым слоем грязи или вовсе размыты. Аварийные бригады устраняют последствия разрушительного тайфуна, специалистам помогают волонтеры.