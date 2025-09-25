Мощный тайфун на юге Китая – погибли 17 человек, столько же пропали без вести

Почти два миллиона человек на юге Китая были эвакуированы из-за мощного тайфуна. Он обрушился на одно из самых густонаселенных побережий мира и уже вызвал смертоносное наводнение, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погибли по меньшей мере 17 человек, столько же пропали без вести. Финансовый центр Гонконга и ряд районов южного Китая парализованы. Стихия также ударила по отдаленным островам на Филиппинах и горным районам Тайваня. Когда шторм приблизился к Гонконгу, он принес с собой порывистый ветер, который валил деревья и срывал строительные леса со зданий, достигая максимальной скорости в 168 километров в час. Шторм оставил после себя след разрушений, вызвал оползни, наводнения и огромные волны.