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Мощный тайфун на юге Китая – погибли 17 человек, столько же пропали без вести

25 сентября 2025 07:28
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Почти два миллиона человек на юге Китая были эвакуированы из-за мощного тайфуна. Он обрушился на одно из самых густонаселенных побережий мира и уже вызвал смертоносное наводнение, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощный тайфун на юге Китая – погибли 17 человек, столько же пропали без вести-2

Погибли по меньшей мере 17 человек, столько же пропали без вести. Финансовый центр Гонконга и ряд районов южного Китая парализованы. Стихия также ударила по отдаленным островам на Филиппинах и горным районам Тайваня. Когда шторм приблизился к Гонконгу, он принес с собой порывистый ветер, который валил деревья и срывал строительные леса со зданий, достигая максимальной скорости в 168 километров в час. Шторм оставил после себя след разрушений, вызвал оползни, наводнения и огромные волны.

# Китай # тайфун

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