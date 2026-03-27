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Новости по тегу #Стилист

Комфорт и стиль в одном флаконе. Как собрать актуальный образ для мужчины – совет стилиста
27 марта 2026 10:14

Комфорт и стиль в одном флаконе. Как собрать актуальный образ для мужчины – совет стилиста

Не бойтесь ярких акцентов! Какую сумку выбрать на весну – разобрались со стилистом
20 марта 2026 10:06

Не бойтесь ярких акцентов! Какую сумку выбрать на весну – разобрались со стилистом

Добавить изюминку в образ – проще простого! Советы от стилиста, как выбрать аксессуары
11 декабря 2025 08:44

Добавить изюминку в образ – проще простого! Советы от стилиста, как выбрать аксессуары

Итальянец создавал образы для певцов Аль Бано и Паваротти, а теперь преображает белорусских красавиц
24 декабря 2024 15:25

Итальянец создавал образы для певцов Аль Бано и Паваротти, а теперь преображает белорусских красавиц

Закончила школу стиля в Бельгии. Белоруска в 55 лет стала стилистом
18 апреля 2024 17:42

Закончила школу стиля в Бельгии. Белоруска в 55 лет стала стилистом

«Внутренний мир выходит во внешность». Как создать гармоничный образ?
11 июля 2023 18:21

«Внутренний мир выходит во внешность». Как создать гармоничный образ?

«Мини-юбка, топ и яркий макияж». Табу для женщин в возрасте или есть случаи, когда это уместно?
19 мая 2022 18:52

«Мини-юбка, топ и яркий макияж». Табу для женщин в возрасте или есть случаи, когда это уместно?

На цветотипирование влияет всё. Как правильно подбирать оттенки одежды, исходя из внешности?
19 мая 2022 14:29

На цветотипирование влияет всё. Как правильно подбирать оттенки одежды, исходя из внешности?

Чем барбершопы отличаются от парикмахерских?
29 января 2019 09:02

Чем барбершопы отличаются от парикмахерских?

«Она будет «гореть»: кто и как подбирает одежду ведущим СТВ
22 августа 2018 09:11

«Она будет «гореть»: кто и как подбирает одежду ведущим СТВ

Платье-халат с брюками: что надеть на свидание – нестандартные образы
16 февраля 2018 21:50

Платье-халат с брюками: что надеть на свидание – нестандартные образы

Переодели и накрасили. История «Бабки в деле»: «Все подписчики меня будут лайкать»
02 января 2018 16:59

Переодели и накрасили. История «Бабки в деле»: «Все подписчики меня будут лайкать»