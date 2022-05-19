На цветотипирование влияет всё. Как правильно подбирать оттенки одежды, исходя из внешности?

Каждый возраст хорош по-своему. Даже в почтенные годы женщина может выглядеть стильно и ухожено. К сожалению, тенденция к излишнему омоложению зачастую приводит к абсурдным последствиям. О том, можно ли стареть красиво и как оставаться модной, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Ольга Новик, стилист:

Есть такие услуги как цветотипирование, где смотрят вашу внешность. Потому что характеристики могут быть разные. Вы правильно сказали, могут быть темные, светлые – брюнетки, блондинки. Может быть теплый и холодный цветотип. И это все влияет. У меня, например, теплый цветотип. Я для себя выбираю возле лица темные оттенки. Это будет подчеркивать мою внешность. Это определенные знания.

Алеся Лакина:

Которыми мало кто обладает. Получается, стоит залезть в Google ознакомиться.

Ольга Новик:

Конечно, для начала хотя бы. Но если человек не хочет интересоваться, он может интуитивно это выбирать, для себя понимать, нравится или не нравится. То есть, если женщина надела блузку, и она нравится себе в ней.

Алеся Лакина:

То есть самоощущение такое.

Ольга Новик:

Да. Это первый фильтр.