Добавить изюминку в образ – проще простого! Советы от стилиста, как выбрать аксессуары

С помощью украшений вы можете скорректировать фигуру либо визуально увеличить свой рост.

Обращайте внимание на цвет металла при выборе украшений. Допустим, у нашей модели фарфоровая белая кожа. Ей идеально подходят серьги из золота с немного белым напылением. Это холодный цвет металла.

Обладательницам смуглого типа кожи подойдет вот такой вариант. Обратите внимание, он более желтый, немного даже винтажный. Это будет выглядеть очень ярко и красиво.

С помощью украшений вы можете скорректировать фигуру либо визуально увеличить свой рост. Вытянуть шею и добавить дополнительную вертикаль в образе вам поможет колье на длинной цепочке, например, с такой подвеской. К такому украшению идеально подойдут сережки в минималистичном стиле, как в данном случае, либо можно использовать что-то более крупное.

Для повседневных образов идеально подойдут сережки небольшого размера. Вы можете подбирать для себя любой металл, как золото, так и серебро. Они, безусловно, расставят акценты в вашем образе. Это будет смотреться очень стильно и при этом красиво.

Тренд этого сезона – это крупные кольца вы можете выбирать для себя как одно кольцо, оно может быть достаточно крупное, акцентное, с добавлением камней. Либо можете миксовать между собой разные кольца, причем не бойтесь экспериментировать. На одной руке вы можете использовать два или три кольца, на вторую руку также можете добавлять даже кольцо из другого металла. Это будет смотреться очень красиво, при этом очень стильно и дорого.