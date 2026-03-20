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Не бойтесь ярких акцентов! Какую сумку выбрать на весну – разобрались со стилистом

20 марта 2026 10:06
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Не бойтесь ярких акцентов! Какую сумку выбрать на весну – разобрались со стилистом-1

Евгения Сичинава, стилист:
Весна – это повод обновить гардероб. Важно уделить внимание не только одежде, но и аксессуарам. Поговорим о таком стилеобразующем аксессуаре, как сумка. Правильно подобранная сумка может вознести ваш образ до небес и наоборот. И я расскажу, на какие сумки стоит обратить внимание. 

Не бойтесь ярких акцентов! Какую сумку выбрать на весну – разобрались со стилистом-3

Евгения Сичинава:
Начнем наш обзор с тренда East West. Это сумки прямоугольной формы. Они начали растягиваться еще несколько сезонов назад, но в 2026 году этот процесс завершился, практически полностью вытеснив квадратную форму. Такая сумка отлично работает и через плечо, и в руках. Она прекрасно смотрится с джинсами, с объемным пальто и с мини-платьем.

Не бойтесь ярких акцентов! Какую сумку выбрать на весну – разобрались со стилистом-5

Евгения Сичинава:
Замша сейчас как никогда популярна. Ее хочется не только рассматривать, но и трогать. Выбирайте синие, коричневые, насыщенно-красные, изумрудные и песочные оттенки. Но внимание! Если выбираете сумку из светлой замши, помните, она очень капризна в уходе.

Подробности в видео.

# Стилист # Аксессуары # Мода

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