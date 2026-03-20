Не бойтесь ярких акцентов! Какую сумку выбрать на весну – разобрались со стилистом

Евгения Сичинава, стилист:

Весна – это повод обновить гардероб. Важно уделить внимание не только одежде, но и аксессуарам. Поговорим о таком стилеобразующем аксессуаре, как сумка. Правильно подобранная сумка может вознести ваш образ до небес и наоборот. И я расскажу, на какие сумки стоит обратить внимание.

Евгения Сичинава:

Начнем наш обзор с тренда East West. Это сумки прямоугольной формы. Они начали растягиваться еще несколько сезонов назад, но в 2026 году этот процесс завершился, практически полностью вытеснив квадратную форму. Такая сумка отлично работает и через плечо, и в руках. Она прекрасно смотрится с джинсами, с объемным пальто и с мини-платьем.