Переодели и накрасили. История «Бабки в деле»: «Все подписчики меня будут лайкать»

Татьяне Петровне – 68. Казалось бы, обычная пенсионерка.



На самом деле, перед вами – один из самых известных белорусских блоггеров «Бабка в деле».

Всего за пару месяцев существования её страничка собрала несколько тысяч подписчиков.

На аккаунт минской бабушки подписаны Галкин и Малахов.



И мы, конечно, заинтересовались такой героиней – ведь современной блоггерше сложно обойти тему красоты и стиля.



Татьяна Петровна:

С косметикой я ещё с юности «на Вы». Я очень редко, где-то там, когда училась в институте, куда-нибудь иду – подкрашу реснички, губки.

А вообще, чтобы шпаклевать лицо – нет, у меня такого не было.

Если я снимаю вот эти вайны, фоторепортажи – я обычно это делаю у себя на кухне, в комнате – я не употребляю косметику. Всё в натуральном виде, как есть.

Оксана Князева, эксперт по личному бренду:

Здравствуйте, Татьяна Петровна! Будем сегодня меняться. Вы – не просто бабушка, Вы сами сказали. Вы – первая бабушка-блоггер. Более того, у Вас такой своеобразный юмор, что просто обычную бабушку из Вас сделать будет очень уж обычно. Я посмотрела Ваше видео и мне почему-то кажется, что Вы не против пошалить.

Я думаю, что мы с Вами сделаем такой образ – образ хулиганки.

Татьяна Петровна:

Отлично.



Елена Крачина, топ-стилист:

Цвет волос мы оставим, потому что здесь красивая французская седина. Она сейчас модна, она актуальна.

Единственное, хочется сюда добавить блеска и чуть-чуть перламутра.

Это мы сделаем с помощью специального шампуня.

Седину принято закрашивать всеми возможными способами. А ведь в большинстве случаев намного интереснее будет ее протонировать. Дальше – легкая стрижка, чтобы придать форму.

И, наконец – самая непростая часть нашего преображения – возрастной макияж.



Ольга Форманюк, художник-визажист:

В лифтинг-макияже главное – увлажнение. Поэтому мы хорошо увлажним кожу, увлажним губы. Тон я возьму очень тонкий – или BB-крем, или СС-крем, чтобы не уплотнять и не подчёркивать морщинки. Далее мы легко наметим брови, чтобы приподнялся овал лица.

Тут главное – не перекрасить.

Запоминаем. Чем более выражены морщины, тем легче тональный крем. Брови слегка корректируем.

Ольга Форманюк:

Для бровей я использую тень. Потому что прорисованная карандашиком бровь не подойдет ни по возрасту, ни по ситуации. Бровь должна быть мягкая, тень даёт эту мягкость. Обозначим наивысшую точку, тем самым, приподнимем овал лица – и этого будет достаточно.

Хулиганить – так на полную катушку. Зрительно увеличат глаза – и при этом будут смотреться гармонично – накладные ресницы. А вот тени и помада – очень сдержанных цветов.

Образ почти готов – осталась укладка и, собственно, переодевание.







И вот что мы получили в результате.



Оксана Князева:

Мы с Вами собирались пошалить. И, по-моему, мы это сделали.

Татьяна Петровна:

Пошалили, так пошалили.



Оксана Князева:

У нас с Вами рубашка нараспашку, красная модная бахрома, брюки с лампасами и на кнопках. Бусы – объёмные, тяжёлые.

Разве так выглядят приличные пенсионерки?

Но мы же помним: Татьяна Петровна – «Бабка в деле». Блоггеры нынче в моде. Наша блоггерша должна и выглядеть соответствующе – неприлично модно и неприлично смело.

Татьяна Петровна:

Я всегда мечтала, хотя бы, примерить такую одежду. Такой эпатаж, такая красота. Одни бусики чего стоят. А рубашка, брюки модные. Это невероятно! Грядут праздники – один, второй – и обязательно буду надевать. Буду красоваться.