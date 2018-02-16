Платье-халат с брюками: что надеть на свидание – нестандартные образы

Новости Беларуси. Советы стилиста в программе «Большой завтрак».

Валентина Казак, стилист-имиджмейкер:

В первую очередь, я бы хотела рассказать о том, что не стоит выбирать для такого важного, ответственного романтического дня.



Не стоит выбирать слишком открытые и декольтированные вещи. В первую очередь, обращайте внимание на то, чтобы вещь хорошо сидела по фигуре и была Вам по размеру. Ну и, конечно, очень важно выбрать правильный оттенок, ведь он должен украшать вашу внешность. Если Вы уверены в себе и хотите обратить на себя внимание, выбирайте красный, ведь этот цвет всегда выделит вас. Но, если Вы устали от ярких акцентов, выбирайте более умеренные спокойные цвета. Например, синий или классический чёрный.

Романтическое и женственное настроение Вам помогут создать вещи с цветочным принтом.



Обратите внимание, что в этом сезоне они достаточно контрастные и выразительные. Также очень актуальными и интересными будут смотреться вещи с серебристым сиянием и набивным рисунком. Например, в горохи.

В первом образе мы решили сделать акцент на ярком красном платье.

Дополнили мы его очень выразительными аксессуарами. Это – колготки в тон и туфли красного цвета.





Но мы решили сделать образ немножечко интересным и разбавить его актуальным, трендовым аксессуаром этого сезона – чёрным кожаным беретом.

Обратите внимание, что платье у нас приталенного силуэта.

Тем самым, Вы делаете акцент на талии и подчёркиваете Вашу индивидуальность и внешность. Также на нём присутствуют драпировки, асимметрия. Всё это очень актуально в данном сезоне, и точно выделит Вас из толпы.



Дополнить образ и сделать его более нарядным помогут аксессуары – они могут быть выполнены в серебре, золоте, либо быть немного фантазийными, как, например, такая интересная брошь.

Её вы можете использовать как на платье, так и украсить ею берет.

Ещё один неординарный образ для свидания – это сочетание платья-халата с брюками.

Такой образ будет смотреться максимально уместно в любой ситуации. А дабы удлинить силуэт, я предлагаю расстегнуть халат.







Кокетливое или элегантное, короткое или в пол – платье для свидания может быть каким угодно.

Всё зависит от вашего настроения и желаемого эффекта.