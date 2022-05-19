«Мини-юбка, топ и яркий макияж». Табу для женщин в возрасте или есть случаи, когда это уместно?

Каждый возраст хорош по-своему. Даже в почтенные годы женщина может выглядеть стильно и ухожено. К сожалению, тенденция к излишнему омоложению зачастую приводит к абсурдным последствиям. О том, можно ли стареть красиво и как оставаться модной, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Может ли женщина в возрасте надеть на себя топ, мини-юбку и сделать яркий макияж или все-таки это по случаю, или совсем табу?

Дарья Кондруц, визажист:

Если это какая-то вечеринка – да. По случаю чего-нибудь – почему бы и нет? Это раскрепощает. Алеся Лакина:

А до какого возраста позволительно делать яркий макияж, носить мини-юбку и топ на ваше мнение? Дарья Кондруц:

Слушайте, можно и в 50+ это все сделать. То есть, главное, чтобы это было гармонично. Алеся Лакина:

Если человек выглядит хорошо – почему нет?

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Без каких-либо перегибов? Дарья Кондруц:

Да, и соответствовало внутреннему состоянию, конечно, женщины. Потому что будет сразу заметно, когда она некомфортно себя чувствует, как говорится, не в своей тарелке, как белая ворона. А если это все гармонично будет читаться – весь образ с макияжем, стилем, гардеробом и так далее. Алеся Лакина:

У нас есть стилист. Все-таки мини-юбка, топ и яркий макияж – это табу для женщин в возрасте или есть случаи, когда это уместно? Может, вы встречали таких дам?

Ольга Новик, стилист:

В моей практике таких дам, чтобы вкупе все это было вместе, нет. Мне кажется, по отдельности возможен каждый из этих вариантов – и губы могут быть, мини. Смотря, какое мини опять-таки. Все вместе, как вы описали, на мой взгляд, будет чересчур агрессивно и вызывающе. Алеся Лакина:

Даже на молодой 18-летней девушке будет вызывающе? Ольга Новик:

Да, даже иногда на молодой. Может быть, если это какая-то… Дарья Кондруц:

Корпоративная вечеринка.