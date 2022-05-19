«Мини-юбка, топ и яркий макияж». Табу для женщин в возрасте или есть случаи, когда это уместно?
Каждый возраст хорош по-своему. Даже в почтенные годы женщина может выглядеть стильно и ухожено. К сожалению, тенденция к излишнему омоложению зачастую приводит к абсурдным последствиям. О том, можно ли стареть красиво и как оставаться модной, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Может ли женщина в возрасте надеть на себя топ, мини-юбку и сделать яркий макияж или все-таки это по случаю, или совсем табу?
Дарья Кондруц, визажист:
Если это какая-то вечеринка – да. По случаю чего-нибудь – почему бы и нет? Это раскрепощает.
Алеся Лакина:
А до какого возраста позволительно делать яркий макияж, носить мини-юбку и топ на ваше мнение?
Дарья Кондруц:
Слушайте, можно и в 50+ это все сделать. То есть, главное, чтобы это было гармонично.
Алеся Лакина:
Если человек выглядит хорошо – почему нет?
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Без каких-либо перегибов?
Дарья Кондруц:
Да, и соответствовало внутреннему состоянию, конечно, женщины. Потому что будет сразу заметно, когда она некомфортно себя чувствует, как говорится, не в своей тарелке, как белая ворона. А если это все гармонично будет читаться – весь образ с макияжем, стилем, гардеробом и так далее.
Алеся Лакина:
У нас есть стилист. Все-таки мини-юбка, топ и яркий макияж – это табу для женщин в возрасте или есть случаи, когда это уместно? Может, вы встречали таких дам?
Ольга Новик, стилист:
В моей практике таких дам, чтобы вкупе все это было вместе, нет. Мне кажется, по отдельности возможен каждый из этих вариантов – и губы могут быть, мини. Смотря, какое мини опять-таки. Все вместе, как вы описали, на мой взгляд, будет чересчур агрессивно и вызывающе.
Алеся Лакина:
Даже на молодой 18-летней девушке будет вызывающе?
Ольга Новик:
Да, даже иногда на молодой. Может быть, если это какая-то…
Дарья Кондруц:
Корпоративная вечеринка.
Ольга Новик:
Может быть, даже не корпоративная, потому что на корпоративе это, мне кажется, тоже не совсем уместно будет. Может быть, просто фотосессия, например, в какой-то стилистике определенной.
Алеся Лакина:
Ольга, я встречаю мнение зачастую в последнее время: у меня есть подруги, которые близятся к 40. Они достаточно хорошо выглядят и дадут фору еще 18-летним девочкам. Они приверженцы того, чтобы носить топики, какие-то облегающие юбочки, платья. Люди, которые постарше говорят: «Куда ты это надела, иди переоденься. Ты же уже взрослая – негоже». Как вы считаете как стилист, можно ли себе позволить, если женщина выглядит хорошо?
Ольга Новик:
Я считаю можно позволить, да, если ей от этого кайфово. Если она кайфует сама от себя, ей это приносит удовольствие. Соответственно, это будет приносить удовольствие миру и окружающим, если она не стесняется как-то это проявлять.
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