Итальянец создавал образы для певцов Аль Бано и Паваротти, а теперь преображает белорусских красавиц

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Однажды Антонио приехал в Беларусь туристом, но задержался в Синеокой на целых 10 лет! И создал в центре Минска свое царство красоты и стиля!

Сегодня талантливый парикмахер с радостью принимает гостей! Бьюти-преображение начинается с консультации, чтобы лучше понять желания посетителя и подобрать подходящий образ. Обязательный пункт – познакомить клиентов салона со своей культурой.