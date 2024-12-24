Итальянец создавал образы для певцов Аль Бано и Паваротти, а теперь преображает белорусских красавиц

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Однажды Антонио приехал в Беларусь туристом, но задержался в Синеокой на целых 10 лет! И создал в центре Минска свое царство красоты и стиля!
Сегодня талантливый парикмахер с радостью принимает гостей! Бьюти-преображение начинается с консультации, чтобы лучше понять желания посетителя и подобрать подходящий образ. Обязательный пункт – познакомить клиентов салона со своей культурой.
Антонио Боккадама, парикмахер-стилист:
Позитивная энергия, красота этих прекрасных женщин, культурная красота мне очень отзывается. Поэтому я решил приехать в Беларусь и поделиться своим стилистическим опытом.
– Что удалось посмотреть в нашей стране и что впечатлило?
– Да, я был в одном замке, сейчас уже плохо помню, за Минском, меня возили туда друзья. Но мне больше нравится внешний вид Минска, видеть красивые места, сосновые леса. Я видел пару мест, но еще не все посмотрел. Мне нравится белорусская культура мне нравится все понемногу: супы, шашлык, мясо я беру с удовольствием. Почти все.
– Драники пробовали?
– Да. Да. Вкусно!
Антонио был широко известен на малой родине. Он принимал участие во многих конкурсах, став одним из лучших в своем городе. Мастер создавал неповторимые образы для знаменитых певцов Аль Бано и Паваротти, наводил марафет мисс Италии, делал прически популярным телеведущим, актрисам, балеринам и многим другим творческим личностям. Ну и со своими волосами тоже экспериментировал: менял цвет, завивал и не только. Теперь талантливый стилист колдует над белорусскими красавицами.
Подробности в видео.