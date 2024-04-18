Закончила школу стиля в Бельгии. Белоруска в 55 лет стала стилистом

Некоторыми выход на пенсию воспринимается как трагедия. Но золотой возраст – это не столько повод для грусти, сколько шанс начать то, на что раньше не было времени. Главное – правильный настрой и пример. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Елена Дувалова, в 55 лет стала стилистом:

Я хотела быть стилистом, но в мои времена, советское время даже не было такой профессии. Была профессия дизайнер-модельер, но это несколько иное. Поэтому когда появилась эта профессия, я узнала о ней, закончила курс в европейской школе стиля в Бельгии, получила сертификат. Сейчас я счастлива. Я делаю женщин красивыми, они по-другому на себя смотрят.