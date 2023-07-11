«Внутренний мир выходит во внешность». Как создать гармоничный образ?

Синие волосы, серьга в носу, тоннели в ушах, экстравагантная одежда и эпатажная обувь. Такие люди всегда привлекают внимание прохожих и даже заставляют на себя оборачиваться. О том, почему одни стремятся выделиться из толпы, а другие агрессируют на не таких, как все, и откуда у нас возникает желание стать белой вороной, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Как вы считаете, откуда в нас это желание выделиться из толпы? Вы, кстати, сегодня шикарно выглядите. Я тоже думаю, что вы хотели как-то выделиться. Нет?