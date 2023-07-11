«Внутренний мир выходит во внешность». Как создать гармоничный образ?

Синие волосы, серьга в носу, тоннели в ушах, экстравагантная одежда и эпатажная обувь. Такие люди всегда привлекают внимание прохожих и даже заставляют на себя оборачиваться. О том, почему одни стремятся выделиться из толпы, а другие агрессируют на не таких, как все, и откуда у нас возникает желание стать белой вороной, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Как вы считаете, откуда в нас это желание выделиться из толпы? Вы, кстати, сегодня шикарно выглядите. Я тоже думаю, что вы хотели как-то выделиться. Нет?
Анастасия Феттер, стилист, имиджмейкер:
Благодарю, Наталья, за комплимент. На самом деле, просто хотелось собрать новый аутфит.
Анастасия Феттер:
Недавно появился в моем гардеробе такой аксессуар, и хотелось его выгулять. В принципе, желание выделиться появляется, как продолжение – для меня как стилиста важно, когда внутренний мир выходит во внешность, и образ соотносится. То есть образ внутренний, душевный переходит в одежду, аутфиты, луки, как принято говорить у стилистов, и тогда это смотрится классно. Это не смотрится театральщиной, чем-то искусственным, натянутым. Это смотрится натурально. Потому что как только мы начинаем взаимодействовать с человеком, попадаем в его энергетическое поле, в поле его улыбки, обаяния, мы понимаем, видим, какие телодвижения у человека. Если оно соответствует, оно сочетается. Плюс, конечно, для меня как стилиста важно, что цвета, подобранные в образе, сочетаются с природным колоритом внешности человека. Поэтому для меня это такое желание хорошее, классное, правильное. Что касается правильной эпатажности в нужном месте – для меня опять же важно, я всегда говорю, когда работаю с клиентами либо на съемках: если это съемка, фэшн, журнал, видеоклип – круто, там можем эпатажить. Это то место, сцена – нужное и правильное место. В жизни на определенных вечеринках, мероприятиях, какие-то театрализованные мероприятия – все классно, уместно. Но мы всегда говорим: куда я иду и что хочу говорить своей одеждой миру?
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