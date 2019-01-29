Чем барбершопы отличаются от парикмахерских?

Сегодня сложно представить стильного человека без хорошей стрижки. Также считает владелец, а по совместительству мастер барбершопа «On the ship». Своё призвание Андрей Лазоренко нашел в армии. Путь от универсала с бюджетной машинкой до директора собственного заведения занял около 2 лет.

Андрей Лазоренко, владелец и мастер барбершопа «On the ship»:

Я хотел сделать место, где мне будет комфортно работать. Где человек может прийти, расслабиться и почувствовать себя в своей тарелке. Чтобы была домашняя спокойная обстановка, чтобы было комфортно, приятно и качество, чтобы было на уровне.

Интерьер здесь – авторский. Макеты и рисунки кораблей, верёвочные канаты и стены цвета моря. На этом борту не встретишь представительниц прекрасной половины. А вот для брутальных гостей даже придумали систему рангов: от юнги до морского волка. В зависимости от количества посещений меняется процент кэшбэка.

Андрей Лазоренко:

Мужчины начали следить за бородами, начали делать хорошие стрижки, укладки именно в барбершопах, потому что знают, что лучшие мастера перебираются в барбершопы из обычных парикмахерских и салонов.

Ценник здесь выше, чем в городском салоне. И этому есть объяснение – сервис и квалификация мастеров. Все виды стрижек головы и бороды, топовые инструменты и кресла, и даже консультация по уходу за волосами. Николай Пасикунов, клиент барбершопа:

Цена выше, конечно, но и качество лучше, поэтому за хорошее качество не жалко заплатить лишние деньги.

Фейд, андеркат или канадка. Хорошая причёска, помимо денег, требует и терпения. Мастера могут от 30 минут до полутора часов корпеть над переходами длины волос и укладкой. За это время, кстати, вполне реально поближе познакомиться с будущим постоянным гостем. Дмитрий Наумик, мастер барбершопа «On the ship»:

Должен себя не только как мастер преподнести, но и как собеседник. Нужно понимать: клиент хочет общаться или нет. Клиент любит, когда ему рассказывают или клиент любит высказываться больше.

Модный бизнес на причёсках появился в Минске порядка 5 лет назад. Профессионалов машинки и ножниц уже хватает, а потому кроме скиллов сотрудников, руководители всё чаще задумываются о концепции. Ещё один уникальный мужской клуб называется «SVOI». И это пока единственный барбершоп на базе тренажёрного зала.

Александр Кривицкий, директор и основатель фитнес-клуба и барбершопа «SVOI»:

Есть постоянные клиенты, которые приходят сюда каждый день заниматься. Они могут и потренироваться, и расслабиться, и постричься, и побриться, и всё остальное.

Помимо наращивания мышц, гости могут попить кофе, поиграть в приставку или просто отдохнуть в уютной обстановке за просмотром телевизора. Кстати для «своих» посетителей зала есть система лояльности и в барбершопе.

Ещё одно отличие – персонал. На страже стиля брутальных и сильных девушка с многолетним стажем универсала и знанием всех тонкостей профессии. Евгения Левченко, мастер барбершопа «SVOI»:

Это заблуждение, что легче с мужчинами, потому что меньше волос. На длинных волосах стрижку можно, если где-то что-то неточно сделал, можно прикрыть. А на мужских волосах, если неудачно что-то постриг, то оно сразу видно.

Как выяснилось, в каждом социальном сегменте свой имидж. Спортсмены предпочитают короткие причёски, офисные работники зачастую приходят за классикой, а вот молодёжь ищет образ с удлинёнными волосами. Евгения Левченко:

Сейчас мужчины больше уделяют внимания своей внешности, стараются привыкать к укладке. Учатся укладывать и стараются ухаживать за своими волосами.

Поиск своего мастера – дело непростое. Самый надёжный способ – расспросить знакомых и записаться на любую простую процедуру. Например, укладку. Стоит помнить, поговорка «сапожник без сапог» здесь не работает. И голова барбера – это его лучшая реклама.