«Она будет «гореть»: кто и как подбирает одежду ведущим СТВ

Одно дело – костюм на вешалке в магазине, и совсем другое – при свете софитов. Стилист СТВ знает, как создать телеобраз, чтобы он выглядел безупречно.

Татьяна Стаселович, стилист СТВ:

Камера улавливает больше нюансов, каких-то особенностей больше подмечает, нежели человеческий взгляд.

В первую очередь, тестируется ткань.

Чтобы она не мялась. Второй момент: она не должна блестеть, потому что она будет «гореть», когда выставляется свет. И третий момент: конечно, это уже какая-то плотность фактуры.