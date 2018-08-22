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«Она будет «гореть»: кто и как подбирает одежду ведущим СТВ

22 августа 2018 09:11
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Одно дело – костюм на вешалке в магазине, и совсем другое – при свете софитов. Стилист СТВ знает, как создать телеобраз, чтобы он выглядел безупречно.

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«Она будет «гореть»: кто и как подбирает одежду ведущим СТВ-1

Татьяна Стаселович, стилист СТВ:
Камера улавливает больше нюансов, каких-то особенностей больше подмечает, нежели человеческий взгляд.

В первую очередь, тестируется ткань.

Чтобы она не мялась. Второй момент: она не должна блестеть, потому что она будет «гореть», когда выставляется свет. И третий момент: конечно, это уже какая-то плотность фактуры.

# Стилист

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