Новости по тегу #сми

Автор приводит в пример своего знакомого из Одессы. Вся его повседневная жизнь подчинена одному правилу: не попасться в руки сотрудникам ТЦК.
Итоговая картина такова: лишь треть американцев считает, что СМИ дают полное, точное и объективное освещение новостей, тогда как две трети доверяют им ограниченно или не доверяют совсем.
В копилке также бронзовая медаль, которую завоевал генеральный директор телеканала СТВ Александр Осенко в соревнованиях по дартсу среди руководителей СМИ.
«Китай обещает поддержку национального суверенитета Беларуси», – пишет Reuters.
Вещать на русском языке теперь разрешено только в чрезвычайной ситуации или чтобы опровергнуть информацию, которая якобы является лживой, угрожает демократии и Латвии.
Во времена фейков СМИ остаются защитниками правды и суверенитета страны. Об этом 4 мая заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на торжественной церемонии награждения руководителей и работников средств массовой информации.
В эфире – новости, документальные фильмы, программы о путешествиях, кулинарии и рыбалке. Отечественные фильмы и сериалы, подкасты, аналитика – все на удобных платформах.
Не изменяйте кнопке! Как не изменяем и мы своим мотивам вот уже 25 лет: делать вашу жизнь ярче и информативнее.
Если театр, как принято говорить, начинается с вешалки, то любой телеканал и, разумеется, СТВ тоже, начинается с новостей. Информационные выпуски – это всегда «горячо», это всегда масштабно, это всегда на злобу дня.
В оценке мировых изданий Всебелорусское народное собрание предстало не только как эффективный инструмент народовластия для определения внутренней повестки и расстановки акцентов во внешней политике.
Европейское агентство France-Presse называет ВНС ключевым элементом политической системы Беларуси.
Прежде всего, издания комментируют новость о помиловании Александром Лукашенко граждан Украины.
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