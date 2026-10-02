Прямой эфир

Новости по тегу #сми

Писательница сравнила мобилизацию в Украине с игрой в прятки
02 октября 2026 17:16

Писательница сравнила мобилизацию в Украине с игрой в прятки

Уровень доверия американцев к СМИ остается одним из самых низких за всю историю – опрос
29 сентября 2026 18:30

Уровень доверия американцев к СМИ остается одним из самых низких за всю историю – опрос

Команда СТВ заняла второе место в республиканской спартакиаде среди работников СМИ
30 августа 2026 11:36

Команда СТВ заняла второе место в республиканской спартакиаде среди работников СМИ

Что писали мировые СМИ, комментируя недавний визит Лукашенко в Китай? Собрали яркие выдержки
05 июля 2026 19:47

Что писали мировые СМИ, комментируя недавний визит Лукашенко в Китай? Собрали яркие выдержки

Парламент Латвии одобрил ограничение использования русского языка в общественных СМИ
28 мая 2026 06:41

Парламент Латвии одобрил ограничение использования русского языка в общественных СМИ

В Совете Республики наградили представителей республиканских и региональных СМИ
04 мая 2026 17:32

В Совете Республики наградили представителей республиканских и региональных СМИ

Новый телеканал «Союзный» начал вещание в Беларуси и России – что будет в эфире?
02 апреля 2026 06:32

Новый телеканал «Союзный» начал вещание в Беларуси и России – что будет в эфире?

Секреты телевизионной кухни. Как работает дирекция спецпроектов СТВ?
02 января 2026 17:00

Секреты телевизионной кухни. Как работает дирекция спецпроектов СТВ?

25 лет в эфире! Как готовят самые свежие новости – закулисье СТВ
01 января 2026 17:09

25 лет в эфире! Как готовят самые свежие новости – закулисье СТВ

Эмоциональное, яркое и содержательное выступление – Путин о Послании Лукашенко
19 декабря 2025 18:59

Эмоциональное, яркое и содержательное выступление – Путин о Послании Лукашенко

Демонстрация контроля над ситуацией – как в мировых СМИ отреагировали на Послание Президента
19 декабря 2025 11:25

Демонстрация контроля над ситуацией – как в мировых СМИ отреагировали на Послание Президента

Решения Александра Лукашенко по помилованию – в центре внимания мировых СМИ
22 ноября 2025 16:52

Решения Александра Лукашенко по помилованию – в центре внимания мировых СМИ