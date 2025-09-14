Мы полностью обеспечены всем, чтобы поддерживать очень высокую планку продбезопасности – Леонид Заяц

Создание комфортных условий для жизни граждан в сельской местности является важным направлением государственной политики Беларуси. Обеспечение качественными продуктами питания, доступной медицинской помощью, безусловно, находится в приоритете. Гарантированный доступ к свежим, безопасным продуктам – основа здоровья населения, а своевременная и квалифицированная медицинская помощь – залог долголетия и активной жизни. Вопросы обеспечения продовольственной безопасности и развития системы здравоохранения на селе находятся на личном контроле у главы государства, что свидетельствует о высокой значимости этих направлений. Мы находимся с рабочим визитом в Бобруйском районе вместе с гостем программы «Сенат», членом Совета Республики Леонидом Константиновичем Зайцем. Виолетта Шаблинская, СТВ:

Вы провели прием граждан в Бобруйске. С чем пришли люди и помощь в каких вопросах им нужна? С какими проблемами приходят люди к членам Совета Республики?

Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:

Люди приходили с тем, чтобы обеспечить нормальный воздух в своей квартире, потому что есть проблемы сторонних запахов. Были даны соответствующие указания службам, которые принимали участие для решения этого вопроса, чтобы этого и впредь никогда не было. Вопросы, касающиеся возмещения материального ущерба в результате аварии, которая произошла в июле 2019 года. Женщина очень серьезно пострадала. Она требует объективной оценки и дать правовую оценку всем этим действиям. Но это требует определенного времени. Необходимо эту ситуацию всесторонне изучить, чтобы быть объективным в принятии решения. Другие вопросы были. Жители, которые проживают в Гомеле, там тоже бытовой вопрос, не могут найти решения по поводу канализации. Было принято решение обратиться к соответствующим службам Гомеля для того, чтобы практически разрешили эту проблему. Хотел бы сказать, город-то не маленький, более 200 тысяч жителей, но вопросов было очень мало. Это говорит о том, что многие из них разрешаются на месте. И таких вопиющих проблем или вопросов социального характера мы здесь не наблюдаем. Все вопросы взяты на контроль, за исключением отдельных, на которые мы обратили сегодня внимание руководства администрации районов, службы районов, чтобы более внимательно, более предметно разрешали те ситуации, которые им подвластны. Чтобы не доводили до того, что люди приходят жаловаться в вышестоящие инстанции.

Виолетта Шаблинская:

А как происходит взаимодействие Совета Республики и местных органов власти для решения вопросов граждан? Леонид Заяц:

Очень тесным образом местные органы самоуправления руководствуются законом, который есть в нашей стране, подписанным Президентом нашей республики. Поэтому мы имеем прямую связь сегодня с регионами через наших сенаторов, через депутатов, через актив. И все вопросы, которые касаются разрешения на территории данного региона, предположим, решаются на уровне местных советов и местной исполнительной властью. А те, где необходима поддержка более глобальных таких проблем, решаются с помощью и Совета Республики. На постоянной основе происходят встречи депутатского корпуса всей республики и с руководством Совета Республики, членами Президиума Совета Республики по вопросам бытового характера, по вопросам ЖКХ, по вопросам наведения порядка, благоустройства – по разным-разным вопросам, которые буквально необходимы для нормального проживания на данной территории. Вот такая тесная увязка работы Совета Республики и депутатского корпуса, она дает свои плоды. Год благоустройства – что еще планируют сделать?

Виолетта Шаблинская:

2025-й – Год благоустройства. Как вы можете как сенатор оценить ситуацию в целом по стране? Леонид Заяц:

Отработаны все мероприятия, которые касаются именно наведения порядка на земле, утверждены правительством. И вот в рамках мероприятий идет снос зданий и сооружений, которые пришли в негодность по истечении своей эксплуатации. И хотел бы сказать, нам необходимо в текущем году снести 1 515 зданий. По итогам на 1 сентября снесено 1 022 помещения, 68 % от запланированного. Очень хорошими темпами идет работа в сентябре, она будет продолжаться в октябре. Мы видим по тому объему специализированной техники, которая здесь применяется и в целом по республике, мы, конечно, задачу свою выполним и перевыполним. Эта земля, которая находится под зданиями и сооружениями, она будет вовлечена в сельскохозяйственный оборот. На некоторой части земли построятся современные молочно-товарные комплексы, животноводческие помещения. В большинстве своем эта земля будет использована для посева сельскохозяйственных культур. Потом, в целом если рассматривать на фоне республики, то идет активная работа во всех областях без исключения, во всех районах. Виолетта Шаблинская:

Раз мы уже заговорили о земле, хочется затронуть и тему мелиорации. Что мы можем здесь сказать, и, в частности, на примере Бобруйского района?

Леонид Заяц:

За пятилетку необходимо выполнить мелиоративные работы на площадке 412 тысяч гектар. На сегодня мы видим, что эти планы будут выполнены, Потому что за сентябрь мы уже уведем порядка 68 тысяч гектар и останется 42 тысячи до конца года. То есть 412 тысяч за 2021-2025 годы будут введены в оборот. Проведут мелиоративный комплекс работ, который позволит нам более эффективно использовать эту землю. Помимо реконструкции существующих мелиоративных систем, вырубаются кусты на большой площади. И под этими кустами находится плодородная земля. Вот за пять лет мы дополнительно введем из-под кустов порядка 76 тысяч гектаров земли. Это практически как один район. В этом году достаточно хороший урожай вырос на мелиоративных землях, на мелиоративном комплексе. И зерно, и сахарная свекла, и кормовая база. Все растет благодаря заботе государства. Подробнее в видео. Будем с хлебом? Результаты уборочной Виолетта Шаблинская:

Вопросы торговли в сельской местности на контроле у главы государства, у членов Совета Республики. Как вы оцените ситуацию в данном регионе?