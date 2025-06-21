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Вашингтон признаёт особую роль Беларуси. Вот что писали в СМИ накануне приезда Келлога в Минск

21 июня 2025 17:41
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Сообщения о возможном приезде Кита Келлога в Беларусь и его встрече с Александром Лукашенко появились в западной прессе несколько дней назад и, разумеется, под соусом возобновления мирных переговоров Москвы и Киева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А это свидетельство того, что Вашингтон действительно видит в нашей стране важного регионального игрока и признает нашу особую роль в этой очень сложной и чувствительной истории. И сегодня мировые издания также пестрят заголовками – уже, что называется, по факту.

Впрочем, интерес к Беларуси в американской прессе подогревали и в последние несколько недель. Вот недавняя статья в американском журнале The National Interest. Издание задается резонным вопросом: «А можно ли повернуть Беларусь?» Построение конструктивных отношений с Минском принесло бы существенную выгоду для безопасности и стабильности во всей Восточной Европе – вот главный месседж публикации. Авторы издания непрозрачно намекают Вашингтону о прекрасных возможностях для продвижения интересов в нашем регионе. А окно этих возможностей откроется благодаря нормализации диалога с Беларусью, которая, цитата, занимает «критически важное положение между Россией и Западом».

Кроме того, авторы статьи подчеркивают особую роль «белорусского балкона» с точки зрения региональной безопасности, ну и положение Беларуси, которое позволяет выступать в качестве важного экономического узла между Востоком и Западом. И Вашингтон должен это учитывать. При этом авторы статьи подчеркивают бесперспективность западных санкций, как и то, что Минск не просто к ним адаптировался, а нашел новых партнеров. А это уже к вопросу об упущенных возможностях Запада. Минск защитил себя от «санкционного молота», углубив связи с Россией и наладив широкие отношения с целым рядом других незападных игроков, в первую очередь с Китаем, подчеркивает американское издание и намекает на конструктив: им бы могло стать возвращение американских и европейских компаний на белорусские рынки. А это было бы выгодно и Беларуси, и Западу.

Вашингтон признаёт особую роль Беларуси. Вот что писали в СМИ накануне приезда Келлога в Минск-2

Готов ли к такому повороту и развороту официальный Вашингтон? Как говорится, поживем – увидим. Но, вне всяких сомнений, авторитетное американское издание транслирует весьма разумную и своевременную точку зрения. Главное, чтобы эта точка зрения легла в том числе и в основу прагматичной и разумной политики Вашингтона в отношении Минска. Есть ли для этого основания? Следует полагать, что да.

Вспомните недавнее заявление Трампа о том, что коллективный Запад совершил, цитата, «огромную ошибку, исключив Россию из «Большой восьмерки». Этот громкий месседж главы Белого дома, конечно, в первую очередь сигнал для Москвы. 

Но если рассуждать шире, то в риторике американского лидера, безусловно, читается готовность выстраивать отношения с Востоком – то есть с нами – на принципах политического здравомыслия, а не бессмысленных санкционных обстрелов в сторону Союзного государства. А это уже и серьезный звоночек для Запада, не такого уж и коллективного на поверку. 

И вот в этом смысле еще пару тезисов из The National Interest. Издание подчеркивает, что европейский истеблишмент уже начинает понимать провал стратегии максимального давления на Беларусь, однако лидеры ЕС по политической инерции продолжают придерживаться такого подхода. И для выхода из тупика как раз и нужны действия Штатов. 

При этом издание, ссылаясь на администрацию Трампа, констатирует: политика США в отношении Европы остро нуждается в реформах, и Беларусь, возможно, является самой четкой лакмусовой бумажкой для проверки способности Вашингтона скорректировать курс.

# Международная политика # сми

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