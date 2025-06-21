Вашингтон признаёт особую роль Беларуси. Вот что писали в СМИ накануне приезда Келлога в Минск

Сообщения о возможном приезде Кита Келлога в Беларусь и его встрече с Александром Лукашенко появились в западной прессе несколько дней назад и, разумеется, под соусом возобновления мирных переговоров Москвы и Киева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А это свидетельство того, что Вашингтон действительно видит в нашей стране важного регионального игрока и признает нашу особую роль в этой очень сложной и чувствительной истории. И сегодня мировые издания также пестрят заголовками – уже, что называется, по факту.

Впрочем, интерес к Беларуси в американской прессе подогревали и в последние несколько недель. Вот недавняя статья в американском журнале The National Interest. Издание задается резонным вопросом: «А можно ли повернуть Беларусь?» Построение конструктивных отношений с Минском принесло бы существенную выгоду для безопасности и стабильности во всей Восточной Европе – вот главный месседж публикации. Авторы издания непрозрачно намекают Вашингтону о прекрасных возможностях для продвижения интересов в нашем регионе. А окно этих возможностей откроется благодаря нормализации диалога с Беларусью, которая, цитата, занимает «критически важное положение между Россией и Западом».

Кроме того, авторы статьи подчеркивают особую роль «белорусского балкона» с точки зрения региональной безопасности, ну и положение Беларуси, которое позволяет выступать в качестве важного экономического узла между Востоком и Западом. И Вашингтон должен это учитывать. При этом авторы статьи подчеркивают бесперспективность западных санкций, как и то, что Минск не просто к ним адаптировался, а нашел новых партнеров. А это уже к вопросу об упущенных возможностях Запада. Минск защитил себя от «санкционного молота», углубив связи с Россией и наладив широкие отношения с целым рядом других незападных игроков, в первую очередь с Китаем, подчеркивает американское издание и намекает на конструктив: им бы могло стать возвращение американских и европейских компаний на белорусские рынки. А это было бы выгодно и Беларуси, и Западу.