Кадыров: у сына Адама нет незаслуженных наград

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, его сын Адам обладает всеми необходимыми знаниями и опытом и успешно выполняет свои обязанности, но к нему, как к сыну, предъявляются гораздо более серьезные требования. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что Адам вырос рядом с ним, приобрел практику и получил все награды благодаря конкретным достижениям.

«Адам тоже успешно справляется, и я никаких претензий не имею, хотя у меня спрос с него как с сына в разы больше. Если это упрек насчет наград, то я считаю, что там нет незаслуженных. Все, кто удостаивал Адама наград, делали это за его конкретные достижения. Если не верите, то можете с ним пообщаться и убедиться, что он замечательный парень», – сказал глава Чечни в интервью агентству.

Адам Кадыров занимет должность помощника главы Чечни и возглавлял Службу безопасности региона с ноября 2023 года.

Он награжден званием Героя Чеченской Республики, орденом Кадырова и рядом иных наград из разных регионов России.



Фото: Telegram-канал Kadyrov 95