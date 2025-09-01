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Запад признаёт значимость саммита ШОС

01 сентября 2025 07:05
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Внимание мировых СМИ приковано к саммиту в Тяньцзине. Запад, хоть и сдержанно, признает его значимость, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запад признаёт значимость саммита ШОС-2

Так, американское агентство Reuters подчеркивает важность мероприятия для России и Китая, отмечая, что оно в очередной раз демонстрирует добрососедские отношения государств. Как предполагают журналисты, Си Цзиньпин использует саммит, чтобы продемонстрировать, как будет выглядеть международный порядок по окончанию эпохи американского доминирования. А вот телеканал СНН, освещая прибытие премьер-министра Индии Нарендры Моди в Китай, напомнил о многолетней напряженности между двумя странами, выразив надежду на ее разрешение в рамках саммита. Тем временем в редакциях европейских СМИ переживают, что Россия и Китай на форуме создают альтернативу западным альянсам. Так, по утверждению журналистов немецкого Spiegel, цель этого саммита – противопоставить Западу другую модель управления, которая смогла бы объединить существенно меняющийся мир. 

# сми # Шанхайская организация сотрудничества

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