Польша опровергла сообщение об очередном нарушении воздушного пространства

Польские власти продолжают истерику после залета неизвестных беспилотников на территорию страны. Они предприняли неудачную попытку объявить об очередной атаке на суверенитет. Правда, на этот раз – вместо голословных обвинений в адрес соседних государств – им пришлось за это объясняться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне были задействованы системы ПВО, и в воздух подняли эскадрильи истребителей – в том числе и НАТО – из-за якобы пересечения воздушной границы новой партии дронов. В целях безопасности даже был закрыт аэропорт города Люблина. Однако после долгих поисков опасных нарушителей – выяснилось, что тревога оказалась ложной. Командование армии вынуждено было признать, что никакой атаки не существовало. Сегодня Минобороны Польши опубликовало соответствующее заявление. В нем отмечается, что ошибочные данные локаторов могли вызвать атмосферные условия. Очередная попытка накалить ситуацию на восточных рубежах НАТО развеялись как облака.