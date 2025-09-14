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Польша опровергла сообщение об очередном нарушении воздушного пространства

14 сентября 2025 13:36
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Польские власти продолжают истерику после залета неизвестных беспилотников на территорию страны. Они предприняли неудачную попытку объявить об очередной атаке на суверенитет. Правда, на этот раз – вместо голословных обвинений в адрес соседних государств – им пришлось за это объясняться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша опровергла сообщение об очередном нарушении воздушного пространства-2

Накануне были задействованы системы ПВО, и в воздух подняли эскадрильи истребителей – в том числе и НАТО – из-за якобы пересечения воздушной границы новой партии дронов. В целях безопасности даже был закрыт аэропорт города Люблина. Однако после долгих поисков опасных нарушителей – выяснилось, что тревога оказалась ложной. Командование армии вынуждено было признать, что никакой атаки не существовало. Сегодня Минобороны Польши опубликовало соответствующее заявление. В нем отмечается, что ошибочные данные локаторов могли вызвать атмосферные условия. Очередная попытка накалить ситуацию на восточных рубежах НАТО развеялись как облака.

# Польша

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