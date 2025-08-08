Под маской благородных намерений укрепления демократии ЕС ввел противоречивый закон о свободе СМИ, который, по мнению экспертов, может стать угрозой для независимой журналистики. Он вступил в силу накануне и уже вызвал массу дискуссий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Закон предполагает расширение полномочий Европейской комиссии в сфере медиа, включая создание нового общеевропейского надзорного органа – комитета по СМИ. Его задача – следить за соблюдением общеевропейских правил в каждой стране Союза. Однако, есть опасения, что под давлением Еврокомиссии, данный орган может быстро потерять объективность.

Так, один из пунктов нового закона обязывает медиа раскрывать своих владельцев и источники финансирования, что может стать поводом для преследования компаний, чьи спонсоры неугодны Брюсселю. Защита контента СМИ в социальных сетях – еще одна противоречивая статья закона. Эксперты уверены, что эта мера может привести к блокировке альтернативных источников информации. Однако несмотря но то, что закон буквально является инструментом цензуры в руках чиновников, в Европарламенте утверждают, что он положит начало новой эпохи свободы прессы.