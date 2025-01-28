О демократии на Западе говорят часто. Вернее, об ее отсутствии в Беларуси. Что ж, доля правды в этом есть – демократии в западном понимании у нас нет, ведь она сводится к заискиванию перед Вашингтоном.

Что же касается свободы слова, прав человека, прозрачности выборов и работы прессы без ограничений – наличие составляющих настоящей демократии констатировали все международные наблюдатели, кто следил за ходом избирательной кампании в Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. О многом говорит и тот факт, что в нашей стране свободно работали оппозиционные зарубежные журналисты, в то время как нашим СМИ демократичная дорога на европейские политические процессы заказана.

«Не ограничивать работу прессы» – было и первым замечанием Александра Лукашенко по прибытие на участок для голосования в основной день выборов. Позже Президент поделился с журналистами подробностями разговора, который у него состоялся с представителями силового блока страны.