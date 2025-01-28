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«Куда хотят пусть идут и снимают» – Лукашенко о запрете силовиков на посещение немецкими СМИ границы с Украиной

28 января 2025 16:56
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О демократии на Западе говорят часто. Вернее, об ее отсутствии в Беларуси. Что ж, доля правды в этом есть – демократии в западном понимании у нас нет, ведь она сводится к заискиванию перед Вашингтоном.

Что же касается свободы слова, прав человека, прозрачности выборов и работы прессы без ограничений – наличие составляющих настоящей демократии констатировали все международные наблюдатели, кто следил за ходом избирательной кампании в Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. О многом говорит и тот факт, что в нашей стране свободно работали оппозиционные зарубежные журналисты, в то время как нашим СМИ демократичная дорога на европейские политические процессы заказана.

«Не ограничивать работу прессы» – было и первым замечанием Александра Лукашенко по прибытие на участок для голосования в основной день выборов. Позже Президент поделился с журналистами подробностями разговора, который у него состоялся с представителями силового блока страны.

«Куда хотят пусть идут и снимают» – Лукашенко о запрете силовиков на посещение немецкими СМИ границы с Украиной-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот я начал сегодня свой день с допроса несчастных, так нелюбимых вами белорусских силовиков. Кто-то (может, даже присутствуют) из немецких журналистов хотели поехать на южную границу, что-то там подснять. На белорусско-украинскую границу, которая закрыта и напичкана со стороны Украины войсками. С нашей стороны только пограничники. 

И наши пограничники запретили вроде ехать немецким журналистам на эту границу. Я говорю: ребята, вы что? Вы позвали журналистов и им запрещаете что-то делать в Беларуси. Они же теракты не совершают? Нет. Так чего вы им запрещаете? Немедленно позвоните, если они хотят, пусть едут, снимают. Но предупредите, что к границе желательно не приближаться. Но это опять их желание. Предупредите. Хотят? Куда хотят пусть идут и снимают.

# Александр Лукашенко # Граница # сми

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