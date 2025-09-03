Символ трансформации мирового порядка – что международные СМИ пишут о саммите ШОС

Хотя саммит Шанхайской организации сотрудничества завершился несколько дней назад, тема не сходит с первых полос мировых СМИ. Пресса без стеснений называет встречу «символом многополярного мира», а также «трансформацией глобального порядка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При всей разнице оценок прослеживается общий мотив: формат, в котором действуют партнеры ШОС, становится фактором, способным оказывать прямое влияние на мировой баланс сил. В западных медиа это вызывает тревогу, в азиатских – надежду, а в китайских – уверенность.