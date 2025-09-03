Символ трансформации мирового порядка – что международные СМИ пишут о саммите ШОС
Хотя саммит Шанхайской организации сотрудничества завершился несколько дней назад, тема не сходит с первых полос мировых СМИ. Пресса без стеснений называет встречу «символом многополярного мира», а также «трансформацией глобального порядка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При всей разнице оценок прослеживается общий мотив: формат, в котором действуют партнеры ШОС, становится фактором, способным оказывать прямое влияние на мировой баланс сил. В западных медиа это вызывает тревогу, в азиатских – надежду, а в китайских – уверенность.
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Так, издание Associated Press прямо утверждает, что саммит ШОС способен бросить вызов доминированию США. The New York Times отмечает, что объединение стран-участниц превращает историю, дипломатию и военную мощь в инструменты перестройки мирового порядка. В агентстве Reuters о происходящем говорят с тревогой: по мнению СМИ, Востоком формируется новая ось, которая может изменить ход геополитической игры, особенно при администрации Дональда Трампа.
Китайские же СМИ делают акцент на личных контактах: China Daily напоминает о теплых отношениях Си Цзиньпина и Александра Лукашенко, а агентство Синьхуа подчеркивает привлекательность «шанхайского духа», основанного на диалоге, взаимной выгоде и отказе от конфронтации. Индийская The Economic Times фиксирует сдвиг в сторону практической реализации договоренностей «идеи воплощаются в институты, а все обещания обозначены черным по белому».
Что касается европейцев, то они, хоть и сдержано, но признают значимость саммита. Немецкая Berliner Zeitung акцентирует внимание на том, что ШОС сумела выработать модель нового типа международных отношений. Французская Figaro констатирует: «мировая история все больше пишется за пределами Запада». Испанская La Vanguardia обращает внимание на практический аспект форума – укрепление связей между Китаем, Индией и Беларусью. И, наконец, La Razоn подытоживает общее настроение: «Участники ШОС выстраивают сильный блок на благодатной почве упадка либеральных демократий. Именно этот фактор открыл путь к изменению мирового баланса сил».