Осенко: достучавшись до аудитории, мы вызовем у населения положительное отношение к ЕАЭС

Об укреплении технологического суверенитета на пространстве ЕАЭС, устранении барьеров для активизации торгового сотрудничества, популяризации интеграции и медийном сопровождении идей внутри Союза, новых механизмах финансирования говорят сегодня, 26 июня, участники Евразийского экономического форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эксперты говорят о том, как ЕАЭC быть в информационном тренде. Это медийное сопровождение идей евразийской экономической интеграции. У каждой страны есть свои проекты в этом направлении. Теперь важно обеспечить информационное взаимодействие. Спикеры обратили внимание на то, что нужно транслировать и популяризировать общие ценности, защищать свое информационное пространство. Запад не оставляет попыток дискредитировать саму идею Союза на уровне ценностных установок. Необходимы полноценные структуры, которые формируют имидж Евразийского Союза.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Мы с коллегами договорились, что к следующему заседанию будет выработан информационный некий портал, некий совет, который поможет средствам массовой информации работать в этом направлении по расширению информативности нашего населения. Это звучит довольно-таки, может быть, казенно, но на самом деле это происходит так. Мы должны знать, и мы должны работать с конкретными живыми примерами в рамках ЕАЭС, пропагандируя ЕАЭС, а не просто упоминая о нем от случая к случаю, когда происходят вот такие форумы. Вот БИСИ предоставила инфометрику касательно упоминания ЕАЭС в сети Интернет, взял период полтора года. И на самом деле мы видим пики упоминания этой информации исключительно тогда, когда происходит форум. Есть официальная повестка, а все, что происходит между заседаниями, а реально жизнь же происходит… Есть статистика. Есть статистика по экономике, прежде всего. Но хотелось бы еще раз сказать о том, что хотелось бы показать эту статистику на реальных примерах. Тогда это залетит в аудиторию. Тогда люди будут понимать, что то, что говорится с высоких трибун, полезно им в жизни. Это влияет на их жизнь. Достучавшись до аудитории, мы тем самым вызовем у населения положительное отношение к нашему Союзу и к той работе, которую проделывают наши руководители государств.