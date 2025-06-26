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Осенко: достучавшись до аудитории, мы вызовем у населения положительное отношение к ЕАЭС

26 июня 2025 11:05
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Об укреплении технологического суверенитета на пространстве ЕАЭС, устранении барьеров для активизации торгового сотрудничества, популяризации интеграции и медийном сопровождении идей внутри Союза, новых механизмах финансирования говорят сегодня, 26 июня, участники Евразийского экономического форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Осенко: достучавшись до аудитории, мы вызовем у населения положительное отношение к ЕАЭС-2

Эксперты говорят о том, как ЕАЭC быть в информационном тренде. Это медийное сопровождение идей евразийской экономической интеграции. У каждой страны есть свои проекты в этом направлении. Теперь важно обеспечить информационное взаимодействие. Спикеры обратили внимание на то, что нужно транслировать и популяризировать общие ценности, защищать свое информационное пространство. Запад не оставляет попыток дискредитировать саму идею Союза на уровне ценностных установок. Необходимы полноценные структуры, которые формируют имидж Евразийского Союза.

Осенко: достучавшись до аудитории, мы вызовем у населения положительное отношение к ЕАЭС-4

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Мы с коллегами договорились, что к следующему заседанию будет выработан информационный некий портал, некий совет, который поможет средствам массовой информации работать в этом направлении по расширению информативности нашего населения. Это звучит довольно-таки, может быть, казенно, но на самом деле это происходит так. Мы должны знать, и мы должны работать с конкретными живыми примерами в рамках ЕАЭС, пропагандируя ЕАЭС, а не просто упоминая о нем от случая к случаю, когда происходят вот такие форумы. Вот БИСИ предоставила инфометрику касательно упоминания ЕАЭС в сети Интернет, взял период полтора года. И на самом деле мы видим пики упоминания этой информации исключительно тогда, когда происходит форум. Есть официальная повестка, а все, что происходит между заседаниями, а реально жизнь же происходит… Есть статистика. Есть статистика по экономике, прежде всего. Но хотелось бы еще раз сказать о том, что хотелось бы показать эту статистику на реальных примерах. Тогда это залетит в аудиторию. Тогда люди будут понимать, что то, что говорится с высоких трибун, полезно им в жизни. Это влияет на их жизнь. Достучавшись до аудитории, мы тем самым вызовем у населения положительное отношение к нашему Союзу и к той работе, которую проделывают наши руководители государств.

# сми # СМИ Беларуси # ЕАЭС # Александр Осенко

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