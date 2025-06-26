Осенко: достучавшись до аудитории, мы вызовем у населения положительное отношение к ЕАЭС

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Мы с коллегами договорились, что к следующему заседанию будет выработан информационный некий портал, некий совет, который поможет средствам массовой информации работать в этом направлении по расширению информативности нашего населения. Это звучит довольно-таки, может быть, казенно, но на самом деле это происходит так. Мы должны знать, и мы должны работать с конкретными живыми примерами в рамках ЕАЭС, пропагандируя ЕАЭС, а не просто упоминая о нем от случая к случаю, когда происходят вот такие форумы. Вот БИСИ предоставила инфометрику касательно упоминания ЕАЭС в сети Интернет, взял период полтора года. И на самом деле мы видим пики упоминания этой информации исключительно тогда, когда происходит форум. Есть официальная повестка, а все, что происходит между заседаниями, а реально жизнь же происходит… Есть статистика. Есть статистика по экономике, прежде всего. Но хотелось бы еще раз сказать о том, что хотелось бы показать эту статистику на реальных примерах. Тогда это залетит в аудиторию. Тогда люди будут понимать, что то, что говорится с высоких трибун, полезно им в жизни. Это влияет на их жизнь. Достучавшись до аудитории, мы тем самым вызовем у населения положительное отношение к нашему Союзу и к той работе, которую проделывают наши руководители государств.