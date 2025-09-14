Минск и Гуанчжоу обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества

Сегодня, 14 сентября, в белорусской столице стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. В его основе – соглашение, заключенное между руководством городов еще 2021 году. Теперь акцент будет сделан на развитие связей между крупнейшими промышленными гигантами. С белорусской стороны в этом заинтересованы такие предприятия как «Интеграл», «Планар», «БелОМО» и «Камволь».

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы понимаем важность, стратегическое важное взаимодействие непосредственно с нашим одним из основных партнеров. Это Китайская народная Республика, город Гуанчжоу, это миллионный город. Конечно же там сконцентрировано очень много промышленных кластеров, которые нам крайне интересны, которые развивают технологии и легкой промышленности, и тяжелой промышленности, и в сфере IТ. Поэтому сегодня мы обсудили тему дальнейшего взаимодействия. Мы уже понимаем, что с плоскостью просто подписания соглашения, которая была подписана в 1921 году, необходимо проходить, уже переходить в практическую плоскость взаимодействий.

В ходе встречи обсудили необходимость открытия прямых авиарейсов, которые свяжут Минск и Гуанчжоу. Это позволит укрепить деловые и туристические связи. Кроме того, китайская сторона пригласила Беларусь принять участие в ежегодной международной туристической выставке и представить на ней возможности нашей страны.